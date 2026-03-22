G2・阪神大賞典

22日に行われた中央競馬で、武豊騎手が前人未到の大記録を達成した。G2・阪神大賞典（阪神芝3000メートル）をアドマイヤテラ（牡5、友道）で制し、デビュー40年連続JRA重賞制覇。勝ち時計3分2秒0はレコード。阪神競馬場は大歓声に包まれた。

15日に57歳の誕生日を迎えたスーパースターが、また金字塔を打ち立てた。これまで8勝を挙げている阪神大賞典。騎手の腕が問われる長距離戦で、アドマイヤテラを巧みに導いた。

デビュー40年連続JRA重賞勝利に加え、阪神大賞典9勝目。カンテレ中継内のインタビューで「記録づくしの勝利。これについて一言」と振られた武豊は、「なんの記録だろう？」とおとぼけ。「40年連続」に「ああ、はい」と答え、「阪神大賞典も9勝目」と言われると「ああ、そっかそっか」と応じた。

「なんの記録だろう？」という武豊の第一声には、X上の競馬ファンも笑いを抑えきれない。

「『なんの記録だろう？』って言うの強すぎない？？」

「いろんな記録作りすぎて今回の勝利がなんの記録になるかわかってないの草」

「まじで強者にしかできないコメント」

「記録が多過ぎて最早どうでもよくなってる」

「なんの記録だろ？って武豊しか言えないような言葉やなw」

「記録だらけでなんの記録？と惚けるバケモンがいた…」

今後は天皇賞・春（5月3日、京都芝3200メートル）を目指すとみられ、武豊は「次が大一番になると思うけど、いいステップを踏めたんじゃないかな」と手応えを強調していた。



（THE ANSWER編集部）