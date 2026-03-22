【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分の人生を考えていきましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
予定していたことが注意になったり、計画を断念するようなことがあります。自分の行動の取り方を迷うでしょう。まずは、誰に好かれたいか誰に嫌われたくないかを決めると良いです。仕事や公の場では他の人の方が周囲を引っ張っていたりします。立場に落ち込まず、自分の今後を考える機会にすると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の辛い思いを「幸せになろう」というモチベーションに変換していきます。とても良いことですが、誰かと戦うことは運気を下げてしまうので気をつけましょう。シングルの方は、せっかちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が時々元気をなくしてしまう時です。
｜時期｜
3月23日 追いつきたい気持ちが強い ／ 3月27日 自分を褒めてあげる
｜ラッキーアイテム｜
模型
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞