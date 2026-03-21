お笑いタレントのキンタロー。（44）が21日、都内で「美少女図鑑AWARD」の授賞式に出演した。

二階堂ふみ（31）らを輩出した地方発フリーペーパー「美少女図鑑」によるオーディション。キンタロー。はドラマ「VIVANT」の二階堂になり切って登場した。

R―1グランプリでは準決勝で敗退したが「現場はウケていた。なんで決勝に出られないの！美少女図鑑の皆さんが拾ってくれた。ありがとう」とこの日の決勝への思いを爆発させた。

約4500人の中から選ばれたグランプリは福島県出身の榎本彩乃（14）が受賞した。現在は5人組アイドル「my coffret（マイコフレ）」として、地元を中心に活動している。「今まで支えてくださった皆さんに感謝しかないです。現在はアイドルを中心に活動させていただいているんですが、今後はもっと幅広く活動出来たら」と今後の目標を描いた。

キンタロー。は榎本や他の受賞者に称賛を送りつつ、他の決勝進出者にエールを送った。「ここに来ていることが素晴らしい。それぞれが優勝です。私も『R―1』で味わいました。私の顔のサイズを見てください。これで44年間生きています。みんなの顔の小ささがうらやましい。肩こりも無縁で、美少女というのは武器。これからいろんなチャンスがめぐってきます。輝かしい未来に羽ばたいてください」とおもんぱかった。