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韓国人留学生が吐露する「言語の壁」の過酷な現実「飲み会で透明人間になり泣いた」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京大学博士課程に在籍する韓国人留学生のパク氏が、自身のYouTubeチャンネルで「韓国人が初めての飲み会で泣きそうになった理由」と題した動画を公開。日本留学中に直面した「言葉の壁」による孤独と、そこから這い上がった経験を語った。



動画内でパク氏は、来日当初の大学1年生時代を回想する。日本の友人を求め準硬式野球部に入部したが、そこで待っていたのは厳しい現実だった。野球の技術不足に加え、監督の指示やミーティングの内容が聞き取れず、独特の野球用語や表現の違いに苦しんだという。言葉が通じないことで、次第に「自分はここにいていいのか」と不安を募らせていった。



決定的な挫折となったのは、入部2ヶ月後の打ち上げ飲み会での出来事だ。リラックスして親睦を深める場であると期待していたが、実際には会話のスピードや独特のノリについていけず孤立してしまったという。特に福岡・博多弁の「しとった」などの表現が理解できず、「教科書の日本語と会話の日本語は全然違う」と痛感。周囲が笑っている中で自分だけが意味を理解できず、ただ愛想笑いを浮かべるしかない状況に、「透明人間になった」ような感覚に陥ったと語る。3時間一言も発せぬまま終わった飲み会からの帰り道、自身の情けなさに悔し涙を流したと明かした。



しかし、パク氏は「ここで逃げたら一生後悔する」と奮起し、学習法を一新する。「毎日1時間は日本のバラエティ番組やYouTubeを見る」「ドラマでリスニングを鍛える」「拙くても友人に積極的に話しかける」という実践的なトレーニングを2年間継続した。特に『水曜日のダウンタウン』や『半沢直樹』などを教材に、生きた日本語の表現や会話の間を学んだという。



その結果、現在では就職活動のグループディスカッションでも対等に議論できる語学力を習得したという。パク氏は、当時の悔しさが成長の原動力になったと振り返り、「環境のせいにせず努力すれば絶対に成長できる」と、同じ境遇にある留学生たちへ力強いエールを送った。