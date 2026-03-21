映画「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」などで知られる、俳優のロバート・パティンソン（39）が、パートナーであるモデルのスキ・ウォーターハウス（34）と極秘結婚した可能性をうかがわせる発言をした。スキと共に自身の新作映画「The Drama」のプレミアに出席したロバートは共演者のゼンデイヤと取材に応じた。「これまで守ってきた一番の秘密は？」と問われると、ロバートは「君と同じだよ」と意味深に返答。ゼンデイヤはトム・ホランドとの極秘結婚説がささやかれる中、「特に思い当たらないわ」と答えている。



【写真】ともに流れる極秘結婚説 並んで登場した気になる2人

ロバートとスキは2018年7月に交際が報じられ、2023年12月に婚約したとピープル誌が伝えている。2024年3月には第1子となる女児が誕生した。



2人の関係を巡る憶測は2025年1月、シャロン・ストーンがイベントでロバートをスキの「夫」と呼んだことで再燃。関係者は以前、「2人とも結婚を望んでいます。それは彼らにとって重要なことなんです」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）