「ハリポタ」俳優 人気モデルとの極秘結婚を示唆？「守ってきた一番の秘密」は同じ説流れる女優と同じ
映画「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」などで知られる、俳優のロバート・パティンソン（39）が、パートナーであるモデルのスキ・ウォーターハウス（34）と極秘結婚した可能性をうかがわせる発言をした。スキと共に自身の新作映画「The Drama」のプレミアに出席したロバートは共演者のゼンデイヤと取材に応じた。「これまで守ってきた一番の秘密は？」と問われると、ロバートは「君と同じだよ」と意味深に返答。ゼンデイヤはトム・ホランドとの極秘結婚説がささやかれる中、「特に思い当たらないわ」と答えている。
ロバートとスキは2018年7月に交際が報じられ、2023年12月に婚約したとピープル誌が伝えている。2024年3月には第1子となる女児が誕生した。
2人の関係を巡る憶測は2025年1月、シャロン・ストーンがイベントでロバートをスキの「夫」と呼んだことで再燃。関係者は以前、「2人とも結婚を望んでいます。それは彼らにとって重要なことなんです」と語っていた。
（BANG Media International／よろず～ニュース）