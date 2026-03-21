セブン‐イレブン「揚げ物日替わりスーパーセール」 2日目はザクチキ（魅惑のうま辛）【価格＆詳細あり】
セブン‐イレブン・ジャパンでは、全国の店舗にて販売している人気の揚げ物をお得な価格で提供する「揚げ物日替わりスーパーセール」を、20日から行っている。
【写真】おいしそう！ななチキなど「スーパーセール」対象商品
1週目の20日〜22日の3日間は、人気の「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」を日替わりで102円引きの130円均一で発売。さらに、2週目の27日〜29日の3日間は「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」を日替わりで100円均一で発売する。
【ザクチキ（魅惑のうま辛）】
セール日：3月21日（土）
セール価格：130円（税込140.40円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
2025年6月からリニューアルし、「大きな固いパン粉」を使用していたところに「小さな固いパン粉」を追加。大きなパン粉の隙間に小さなパン粉が入り込むことで、よりザクザクした食感が感じられるようになりました。
食べ始めは衣の塩味を感じ、食べ進めると醤油や油分の旨味が広がります。かみ締めていくとスパイスが引き立ち、「うま辛」さが食欲を刺激。それぞれの配分を絶妙な割合に調整しました。
【写真】おいしそう！ななチキなど「スーパーセール」対象商品
1週目の20日〜22日の3日間は、人気の「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」を日替わりで102円引きの130円均一で発売。さらに、2週目の27日〜29日の3日間は「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」を日替わりで100円均一で発売する。
セール日：3月21日（土）
セール価格：130円（税込140.40円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
2025年6月からリニューアルし、「大きな固いパン粉」を使用していたところに「小さな固いパン粉」を追加。大きなパン粉の隙間に小さなパン粉が入り込むことで、よりザクザクした食感が感じられるようになりました。
食べ始めは衣の塩味を感じ、食べ進めると醤油や油分の旨味が広がります。かみ締めていくとスパイスが引き立ち、「うま辛」さが食欲を刺激。それぞれの配分を絶妙な割合に調整しました。