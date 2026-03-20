上手なモノトーンは「白が重要」コーディネートで失敗しない「バランスが整う」合わせ方







重たい服に軽さを出したり、地味な配色に華やかさをおぎなったり。いろんな役まわりがある白は、装いの悩みを解決できる色。スタイリングに1つでも入ると整う色の実力を、異なる形を試しながら検証。





「白で和らげて」黒をグレードアップ

なんとなくで合わせてきたモノトーンスタイルを活性化させるため、軽さや柔軟性のあるやさしい白をおともに、黒をモードなデザインに進化。







首元のさりげないバイカラーが少量の飾り気に

白フレアスカート／HER. 黒リブニット／THIRD MAGAZINE 手に持ったライダースジャケット／beautiful people（ビューティフルピープル 青山店） シューズ／ペリーコ（アマン） シアーソックス／スタイリスト私物



黒ニットのえりだけ白くした、ひかえめなひとクセで淑女にふるまう日も堅苦しさはなし。首元だけ浮かないよう、スカートとカラーリンク。







クールな印象を底上げするカドのあるコート

白コーデュロイパンツ／Healthy DENIM（SLOBE IENA 自由が丘店） 白タートルネックニット／バナナ・リパブリック 黒ロングコート／BIYŌMA（ツカモトコーポレーション） サングラス／COS（COS 青山店） ショートブーツ／バナナ・リパブリック



肩パッドによりシルエットに迫力が生まれ、キレイな黒のウールコートが先鋭的な姿に。中はニュアンスのある白でつなぎ、ハンサムなスタイルに隙を意識。







丈が変わったスラックスでカジュアルの一歩先

白カーディガン／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） 黒タンクトップ／AKTE 黒キュロット／デパリエ（デパリエ ニュウマン新宿店） ハット／ルル・ウィルビー（アルアバイル） ロングブーツ／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店）



ベースはセンタープレスが入った端正な黒パンツだから、ハーフ丈なのに上品。ボリュームのある白のカーディガンで重心を微調整。







(服のプライスなど詳細へ)

【全22の着回し方とアイテム一覧】≫着回しを助けるのは「感じのいい白」コーディネートに失敗しない「6着の白・上手な使い方」

（TOPICS）

【1】「清潔感」を利用する

【2】「抜け感」に頼る

【3】「緊張感」できりっと

【4】「無垢感」で引き立てる

【5】「透明感」でアクをそぐ

【6】「空気感」で和らげる

【7】「潔白感」でドレスアップ

【8】着回してきた「6つの白の正体」





