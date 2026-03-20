上手なモノトーンは「白が重要」コーディネートで失敗しない「バランスが整う」合わせ方

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重たい服に軽さを出したり、地味な配色に華やかさをおぎなったり。いろんな役まわりがある白は、装いの悩みを解決できる色。スタイリングに1つでも入ると整う色の実力を、異なる形を試しながら検証。


「白で和らげて」黒をグレードアップ

なんとなくで合わせてきたモノトーンスタイルを活性化させるため、軽さや柔軟性のあるやさしい白をおともに、黒をモードなデザインに進化。



首元のさりげないバイカラーが少量の飾り気に

白フレアスカート／HER.　黒リブニット／THIRD MAGAZINE　手に持ったライダースジャケット／beautiful people（ビューティフルピープル 青山店）　シューズ／ペリーコ（アマン）　シアーソックス／スタイリスト私物


黒ニットのえりだけ白くした、ひかえめなひとクセで淑女にふるまう日も堅苦しさはなし。首元だけ浮かないよう、スカートとカラーリンク。



クールな印象を底上げするカドのあるコート

白コーデュロイパンツ／Healthy DENIM（SLOBE IENA 自由が丘店）　白タートルネックニット／バナナ・リパブリック　黒ロングコート／BIYŌMA（ツカモトコーポレーション）　サングラス／COS（COS 青山店）　ショートブーツ／バナナ・リパブリック　


肩パッドによりシルエットに迫力が生まれ、キレイな黒のウールコートが先鋭的な姿に。中はニュアンスのある白でつなぎ、ハンサムなスタイルに隙を意識。



丈が変わったスラックスでカジュアルの一歩先

白カーディガン／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）　黒タンクトップ／AKTE　黒キュロット／デパリエ（デパリエ ニュウマン新宿店）　ハット／ルル・ウィルビー（アルアバイル）　ロングブーツ／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店）　


ベースはセンタープレスが入った端正な黒パンツだから、ハーフ丈なのに上品。ボリュームのある白のカーディガンで重心を微調整。



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【全22の着回し方とアイテム一覧】≫着回しを助けるのは「感じのいい白」コーディネートに失敗しない「6着の白・上手な使い方」

（TOPICS）
【1】「清潔感」を利用する
【2】「抜け感」に頼る
【3】「緊張感」できりっと
【4】「無垢感」で引き立てる
【5】「透明感」でアクをそぐ
【6】「空気感」で和らげる
【7】「潔白感」でドレスアップ
【8】着回してきた「6つの白の正体」