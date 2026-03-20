【小学校入学準備】大変だったこと・やってよかったこと｜ラン活・算数セット名前づけ

一口に「入学準備」といってもやることは、さまざま。必要なものを買いそろえたり、子どもの持ちものに名前をつけたり、学校や学童の説明会に出向いたりと、多岐にわたりますよね。



今回は、先輩ママ&パパ聞いた、入学準備で大変だったこと、やっておいてよかったことを聞きました。

算数セットが鬼門？ 入学準備で大変だったこと、失敗したことは？

入学準備で苦労したことや、失敗したなと思ったことを調査。大きなジャンルわけでは……、

1位 名前づけ 28.1%

2位 学校対応（説明会・連絡確認・書類提出など） 19.2％

3位 学用品の準備 13.3%

という結果に（n=203）。

くわしいコメントを見てみると……、

「噂に聞いていた、算数セットの名前つけが1番時間がかかり、面倒くさい」（宮崎県・40代）



「算数セットの小さい物一つ一つに記名シールを貼らなければならずかなり大変だった」（富山県・30代）



「算数セットのおはじき1つ1つにピンセットを使って名前シールを貼るのが、細かい作業で大変でした」（愛媛県・40代）



と、算数セットに言及しているかたが多数！ 令和の時代も、算数セットの名づけは鬼門のようです。他にも……、



「双子だったので、名前つけや提出書類が倍で、量が多くて間に合わすのが大変だった」（愛媛県・40代）



「人気のランドセルや指定の体操服が売り切れてしまい、慌てて別のお店を探す羽目に」（広島県 30代）



「子どもの欲しいランドセルが限定品で、人気色と予想できたのでつわりのなか買いにいった」（大阪府・30代）



「記入しないといけない書類が山積みで、提出期限ギリギリに泣きながら書くことになってしまった」（大分県・30代）



「キャラクター物禁止だったのにキャラクターものの筆箱などを買っておいてしまった」（東京都・40代）



「通学路の行きは覚えさせたが、帰りができなかったため、下校時に迷子になった」（埼玉県・40代）



などなど。さまざまな体験談が集まりました。

先輩ママさん&パパさん、本当にお疲れさまです……。



入学前にやっておいてよかったことは……？

逆にやっておいてよかったなと実感したことや、これから入学準備をするかたにアドバイスするとしたら？ と聞いたところ……、



「名前シールの準備」（広島県・40代）



「名前入りの鉛筆があったので名前を書く手間が省けた」（兵庫県・40代）



など、噂に聞く名前づけを楽にするための事前準備系や



「生活リズムを整える。学校まで歩いてみる」（神奈川県・40代）



「学校への道の途中のトイレを教えておく」（三重県・30代）



「登下校の練習。GPSの使い方もしっかり教えて、熱中症になりかけたときに入りやすいお店も教えました」（岐阜県・30代）



などの、通学路や安全対策の事前確認、



「入学の少し前から学校に合わせた生活リズムで過ごすこと」（埼玉県・30代）



「ひらがな、かたかな、計算、と基本を少しずつ先取りしておくと、子どもの勉強への導入が楽な気がします」（広島県・40代）



など、小学校の生活リズム&学習にすっとなじめる準備、



「先輩ママから学校から配られるリストを事前にコピーさせてもらった」（東京都・40代）



「先に入学しているママたちに聞けることは聞くべき」（大阪府・40代）



「同学年の子のお母さんとの連絡先の交換をしておくと、分からないことや交友関係の把握などに便利」（大阪府・40代）



などの、情報収集ネットワークの確保などをあげるかたが多く見られました。

また、他には、



「最近は入学式には桜が咲いてないので、桜が咲いたらランドセルを持って写真を撮りにいく」（神奈川県・40代）



「ランドセルは早く決めておくと安心」（神奈川県・50代）



「指定のものを使わなくても案外何も言われないから気にしなくていいと思う」（兵庫県・30代）



なんて意見も。

もうそろそろ入学準備をはじめようとしているかたも、今まさに準備中というかたも、ぜひ参考にしてみてくださいね。



こどもオレペサポーターズについて

『オレンジページ』の会員組織「オレンジページメンバーズ」のうち、2〜10歳のこどもがいる国内在住の男女にアンケート。そのなかで「こどもオレンジページメンバーズ（=現、こどもオレペサポーターズ）」に協力いただけると回答されたかたがた。30代、40代のかたが中心で、７割以上のかたが仕事をしています。こどもは1人か2人という回答が多く、こどもの平均年齢は約7歳で、子育てに、仕事にと充実した毎日を過ごしているかたがたです。

●調査対象：オレンジページメンバーズ（国内在住／小学生の子どもがいる人）203人●調査方法：インターネット調査●調査期間：2026年2〜3月