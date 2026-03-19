北海道付近は、20日(金)〜21日(土)にかけて低気圧が通過し、雪や風が強まるでしょう。局地的にまとまった雪の量となり、札幌など平地でも再び積雪状態となる所がありそうです。なお22日(日)には各地で日差しが戻り、気温は平年よりも高めの傾向が続く見込みです。連休前半はいったん季節は冬へと逆戻りに感じられそうですが、春の訪れはまもなくとなりそうです。

20日 21日の連休前半は広く雪や風が強まる 連休最終日の22日は各地で日差しが戻りそう

連休初日の20日(金)は、北海道付近を前線を伴った低気圧が通過し、大気の状態が不安定となります。

午前は広く晴れ間や日差しがありますが、午後は函館など渡島半島周辺から湿った雪や雨が降り出します。夕方から夜には札幌を含めた道央や道北も広い範囲で湿った雪となり、帯広や釧路など道東方面でも雪の降る所がありそうです。局地的に雷を伴って降り方が強まることもあるでしょう。

また、沿岸を中心に風が強まり、ふぶく恐れがあります。最高気温は、稚内や網走など道北やオホーツク海側の沿岸で5度くらいの他は7度前後まで上がる所が多く、全般に平年より2度ほど高めです。しかし午後は日差しが少なくなり、風も強まるため、数字よりも寒く感じられそうです。



21日(土)も、朝までは雪でふぶく所も多くなりそうです。20日(金)〜21日(土)にかけての雪で、後志地方を中心にまとまった雪の量となり、札幌を含め平地でも再び積雪状態となる恐れがあります。しかし天気は回復傾向で、日中以降は旭川など道北で雪の残る所はありますが、その他の地域は広い範囲で日差しが戻るでしょう。なお、風の強い状態は続く見込みです。



22日(日)の北海道付近は高気圧に覆われ、各地で日差しに恵まれるでしょう。風も弱まる見込みです。最高気温は4月並みとなり、道北や道東方面の沿岸でも7度くらい、その他の地域は11度前後まで上がりそうです。札幌も10度予想と、今年初めての10度以上となる見込みです。外出にも問題ない日和で、春物の洋服やコートの出番となりそうです。

春はもうすぐ! 最新の1か月予報が発表

本日19日、札幌管区気象台から最新の1か月予報が発表されました。

北海道付近は寒気の影響を受けにくく、高気圧に覆われやすい時期がありそうです。そのため天気は数日の周期で変わりますが、日本海側の日照時間は平年並みか多くなりそうです。

また、22日(日)以降は平年より高めの気温傾向となることで、20日(金)〜21日(土)にかけて降る雪もすぐに解けていくでしょう。季節の歩みは順調で、札幌も来週の中頃に積雪がなくなっていきそうです。