1.口腔内の痛み

口の中に痛みや違和感があると、食事そのものが負担になり、摂取カロリーが不足しやすくなります。体重が減ってきたと感じると同時に、「最近ご飯を残すことが増えた」と思った場合は、口腔内トラブルの可能性も考えられます。

口内炎や歯周病、腫瘍などがあると噛むたびに痛みを感じるため、食事量が徐々に減っていく傾向があります。一見すると単なる食欲不振に見えても、背景に痛みが隠れていることは少なくありません。また、ストレスや環境の変化が重なり、食欲がさらに落ちる場合もあります。

食事量の低下に加えて元気がない、よだれが増えた、口元を気にする仕草がみられる場合は受診の目安です。体重や食事量を記録しておくと、診察時の判断材料になります。

2.慢性的な下痢や嘔吐

食欲はあるのに痩せていく場合、何らかの原因で食べたものの栄養がうまく吸収されていない可能性があります。「ちゃんと食べているのに細くなってきた」と感じたら、注意が必要です。

例えば、慢性的な下痢や嘔吐が続いていると、栄養の吸収効率が下がることがあります。消化器の炎症や、腸のトラブルが背景にあるケースもあります。

もしも、以下のような変化が見られたら要注意です。

便がゆるい状態が数日以上続く 吐く回数が増えている 毛づやが悪くなった

これらは体調に異変があるサインですので、早めの受診を検討しましょう。水分摂取量も確認しておくと安心です。

3.加齢によるホルモンバランスの変化

シニア期の猫では、加齢による代謝やホルモンバランスの変化が体重減少につながることがあります。単に年齢のせいだと思われがちですが、病気が関与している場合もあるのです。

代表的なものに「甲状腺機能亢進症」があり、食欲が増しているのに体重が減る、落ち着きがなくなるといった様子が見られることがあります。

食事は問題ないのに急に痩せてきた、以前よりもよく鳴くようになった、水をたくさん飲むようになったなどの変化があれば、血液検査を含めた確認をするのが望ましいです。

猫の年齢にかかわらず、体重の減少は見過ごさないようにしましょう。特に、シニア期では定期的な血液検査が早期発見の重要なカギです。

4.腎臓病や糖尿病などの内科的疾患

慢性的な腎臓病や糖尿病などの内科的疾患がある場合でも、体重が減少することがあります。猫の姿を見ていて、「以前より背骨やあばら骨が目立つ」と感じたら、体の変化に目を向けてください。

腎臓病では食欲の低下や体重減少が徐々に進むことが多く、糖尿病では多飲多尿とともに痩せることがあります。

水を飲む量や排尿回数の増加、元気の低下がみられる場合は受診の目安です。特にシニア猫においては定期的な健康診断が、早期発見につながります。

見逃せないサインと注意すべき症状

猫の体重が減っているときは、その変化だけでなく、ほかの体調の異変が重なっていないかを確認することが大切です。短期間で急に痩せた場合は注意が必要で、1ヶ月で体重の5％以上減っている場合は受診の目安とされています。

食欲や飲水量の変化、元気の低下、行動の変化も重要なサインです。食べているのに痩せる、水をよく飲む、遊ばなくなるなどの様子が体重減少と重なる場合は、内科的疾患が関与している可能性もあります。

迷ったときは様子見を続けず、早めに動物病院で相談することが大切です。

まとめ

猫が痩せてきたと感じたとき、それは体からの静かなSOSである場合があります。単に年齢や体質が関係していると決めつけず、食事量や体重を日頃から把握しておくことが大切です。

愛猫の小さな変化に気づき、専門家に早めに相談することで、いざという時の治療の選択肢が広がるケースも少なくありません。対応に迷ったときは、自己判断で様子見をしたり放置をせずに一度病院で確認するという姿勢が、愛猫の健やかな暮らしを支えます。

(獣医師監修：葛野莉奈)