「少し痩せてたらすごく心配…」山本彩、美脚際立つ姿も一部心配の声「足細いい！」「スタイル良すぎ最強」
元NMB48で歌手の山本彩さんは3月18日、自身のInstagramを更新。ボアカラーのレザージャケットにウエスタンブーツを合わせた私服姿を披露しました。
【写真】山本彩の美脚コーデ
1〜3枚目ではすらりと伸びた美脚が際立っています。山本さんのおしゃれなセンスが光る写真ばかりです。
ファンからは「めっちゃ可愛い〜」「可愛い」「スタイル良すぎ！」「足細いい！！かわいい！！」「彩ちゃん可愛すぎスタイル良すぎ最強」「めっちゃ可愛くて細くてスタイル良くて服も可愛い天才100点」と絶賛の声が相次いでいます。
一方で「少し痩せてたらすごく心配…」といった声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】山本彩の美脚コーデ
コーデショット公開山本さんは「最近物欲がすごいです 誰か代わりにこの物欲もらってください(？)」とコメントを添え、自身の写真を5枚載せています。ボアカラーのオーバーサイズレザージャケットにチェックシャツ、ショートパンツ、ウエスタンブーツを組み合わせたスタイリッシュなコーデが印象的です。
ファンからは「めっちゃ可愛い〜」「可愛い」「スタイル良すぎ！」「足細いい！！かわいい！！」「彩ちゃん可愛すぎスタイル良すぎ最強」「めっちゃ可愛くて細くてスタイル良くて服も可愛い天才100点」と絶賛の声が相次いでいます。
一方で「少し痩せてたらすごく心配…」といった声も上がりました。
「昨日の私服」2月23日にも美脚ショットを公開していた山本さん。「昨日の私服」とのことです。ボトムスから伸びる美脚が印象的なので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)