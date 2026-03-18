柴犬はちくん、苦手な病院へ行く！診察後の解放感でこぼれたニッコリがかわいすぎ
表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日20時に更新されている動画は“素材のよさ”を活かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2026年3月現在で、チャンネル登録者数はなんと28万人以上を誇っている。そんな「はちくん」は先日、ワクチン接種などのために病院へ行ったのだそう。そこで、その日の様子をチャンネルを運営するママさんに聞いてみた！
【写真】診察後に見せた、はちくんのニッコリ顔
--はちくんに「病院行こう」と声を掛けても全然動きませんでしたが、はちくんは「病院」という言葉を理解していますか？
【はちくんママ】理解しているように見えますね。「病院」とは言わないで連れて行くという方法が主流だとは思うのですが、うちはおでかけの際にどこへ行くかを毎回言っているので、その流れで伝えています。散歩やおでかけと違って、病院と伝えて喜ぶことはそうそうないですね(笑)。
--今回はワクチン接種、爪切り、肛門腺絞りとやることがたくさんでしたが、この中だとはちくんは何が一番苦手ですか？また、ほかにも苦手な検査や治療はありますか？
【はちくんママ】爪切りが一番苦手なようですね。毎日の散歩で爪はある程度削れるので、爪切りは1年に1回程度と頻度が少ないんです。あと、爪切りって全部やると時間がかかるので、それもあって余計に嫌なのかもしれません。次に苦手なのは肛門腺絞りで、痛いのかよく鳴いています。
ちなみに、はちは“触れてほしくないゾーン”が多すぎて、細かいところの処置はなんでも苦手そうです(笑)。小さいころはできてたのになぁと思うことがたくさんあります。
--病院内でのはちくんの様子はどうでしたか？
【はちくんママ】病院の待合室だとほかのワンちゃんや猫ちゃんに気を取られたり、興奮したりする可能性が高いので、いつも待合室ではなく車で待っていて、呼ばれたらすぐ診察室に行っています。近隣の動物病院はほとんどが撮影不可なので、みなさんに見せられないのが残念ですけど、はちはガタガタ震えて鳴きながら獣医さんが来るのを待っています。吠えることもありますが、何をされるのかだいたいわかっているみたいで、完全に怖がっていますね。はちのそんな姿が見られるのも病院くらいなので、かわいいものですけどね(笑)。
--病院が終わったあと、はちくんの表情が明るくなっていましたが、いつも目に見えて表情が変わりますか？
【はちくんママ】病院後はいつもやりきった表情をしていますね。特に今回は、注射以外に爪切りなどもして時間がかかったので、余計に表情の変化が見られたかもしれません。苦しみから解放された明るい笑顔もかわいいなと思っています(笑)。
--ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
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--はちくんに「病院行こう」と声を掛けても全然動きませんでしたが、はちくんは「病院」という言葉を理解していますか？
【はちくんママ】理解しているように見えますね。「病院」とは言わないで連れて行くという方法が主流だとは思うのですが、うちはおでかけの際にどこへ行くかを毎回言っているので、その流れで伝えています。散歩やおでかけと違って、病院と伝えて喜ぶことはそうそうないですね(笑)。
--今回はワクチン接種、爪切り、肛門腺絞りとやることがたくさんでしたが、この中だとはちくんは何が一番苦手ですか？また、ほかにも苦手な検査や治療はありますか？
【はちくんママ】爪切りが一番苦手なようですね。毎日の散歩で爪はある程度削れるので、爪切りは1年に1回程度と頻度が少ないんです。あと、爪切りって全部やると時間がかかるので、それもあって余計に嫌なのかもしれません。次に苦手なのは肛門腺絞りで、痛いのかよく鳴いています。
ちなみに、はちは“触れてほしくないゾーン”が多すぎて、細かいところの処置はなんでも苦手そうです(笑)。小さいころはできてたのになぁと思うことがたくさんあります。
--病院内でのはちくんの様子はどうでしたか？
【はちくんママ】病院の待合室だとほかのワンちゃんや猫ちゃんに気を取られたり、興奮したりする可能性が高いので、いつも待合室ではなく車で待っていて、呼ばれたらすぐ診察室に行っています。近隣の動物病院はほとんどが撮影不可なので、みなさんに見せられないのが残念ですけど、はちはガタガタ震えて鳴きながら獣医さんが来るのを待っています。吠えることもありますが、何をされるのかだいたいわかっているみたいで、完全に怖がっていますね。はちのそんな姿が見られるのも病院くらいなので、かわいいものですけどね(笑)。
--病院が終わったあと、はちくんの表情が明るくなっていましたが、いつも目に見えて表情が変わりますか？
【はちくんママ】病院後はいつもやりきった表情をしていますね。特に今回は、注射以外に爪切りなどもして時間がかかったので、余計に表情の変化が見られたかもしれません。苦しみから解放された明るい笑顔もかわいいなと思っています(笑)。
--ありがとうございました！
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