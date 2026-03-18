カスタードアップルパイ専門店「RINGO」とハローキティがコラボ 限定パイと特別グッズのセットが登場
BAKEが運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、3月にブランド誕生10周年を迎えた。これを記念して、特別プロジェクト「RINGO 10th ANNIVERSARY」を展開中。その第2弾として、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション施策を、4月1日より実施する。
【写真】リボンがちょこんと乗っててかわいすぎる『できたてミルフィーユ』
ママの作ったアップルパイが大好きなハローキティをむかえ、特別コラボレーションを実施。ハローキティの特別グッズを添えたセットBOXを3種、ハローキティの世界観を取り入れたフィナンシェ缶1種の全4種のコラボ商品を、順次展開する。いずれも食べる前から心がはずむ、コラボレーションならではの「とっておき」のデザインに仕上げた。
また、同店とハローキティのコラボレーションパイに、おでかけやピクニックにもぴったりなクーラーバッグを添えたセット『ハローキティのクーラーバッグセット』（税込3870円）も登場。クーラーバッグは、同店を象徴する赤色のパターンに、ハローキティを取り入れた限定デザイン。大人の女性に似合う、さりげないかわいらしさをまとっている。立体感のあるキルティング仕立ては、大人なコーディネートにも自然になじむ仕上がりに。
さらに、コスメや小物入れとして活躍するポーチを添えたセット『ハローキティのポーチセット』（税込2852円）も。同店を象徴する赤色のパターンで、キルティング仕立てとなっている。ハローキティの刺しゅうをあしらったデザインは、大人の装いにもなじむ存在感。さりげないかわいらしさは、毎日の生活にささやかなときめきを添えてくれる。
『RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶』（税込1480円）は、RINGOオリジナルフィナンシェ3個を、ハローキティのデザイン缶に詰めた限定商品。バターのコクが広がるしっとりリッチな生地に、ごろっと食感のりんごを合わせた。大きめにカットした国産ふじりんごの蜜漬けをぜいたくに使用しているのも、同店のこだわり。ハローキティとお友だちのタイニーチャムのおさんぽ風景を描いた缶は、思わずほほ笑んでしまうような愛らしい世界観に仕上げている。
4月22日には、『ハローキティのミニプレートセット』（税込2582円）を発売。コラボレーションパイに、ハローキティのミニプレートを添えたセットとなっている。全4種類の限定デザインは、おやつタイムにはもちろん、小物置にもピッタリ。
■RINGO × ハローキティ コラボレーションパイ（単品発売なし）
『焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕』
RINGOで一番人気の“焼きたてカスタードアップルパイ オリジナル”に、ハローキティをデザインした“メダルチョコ”をちょこんとトッピングした、とっておきの看板パイ。
『できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕』
サクサクのパイとカスタードを楽しむRINGOのミルフィーユに、ハローキティの“リボンチョコ”を添えて、かわいらしさと遊び心たっぷりに仕上げた。
『焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕』
イギリス ロンドンの郊外生まれのハローキティが楽しむティータイムをイメージしたオープンパイ。ごろっと入った蜜漬けりんごの果肉感とアールグレイカスタードクリームの華やかな香りを味わえるアップルパイ。
【写真】リボンがちょこんと乗っててかわいすぎる『できたてミルフィーユ』
ママの作ったアップルパイが大好きなハローキティをむかえ、特別コラボレーションを実施。ハローキティの特別グッズを添えたセットBOXを3種、ハローキティの世界観を取り入れたフィナンシェ缶1種の全4種のコラボ商品を、順次展開する。いずれも食べる前から心がはずむ、コラボレーションならではの「とっておき」のデザインに仕上げた。
さらに、コスメや小物入れとして活躍するポーチを添えたセット『ハローキティのポーチセット』（税込2852円）も。同店を象徴する赤色のパターンで、キルティング仕立てとなっている。ハローキティの刺しゅうをあしらったデザインは、大人の装いにもなじむ存在感。さりげないかわいらしさは、毎日の生活にささやかなときめきを添えてくれる。
『RINGOフィナンシェ ハローキティ 缶』（税込1480円）は、RINGOオリジナルフィナンシェ3個を、ハローキティのデザイン缶に詰めた限定商品。バターのコクが広がるしっとりリッチな生地に、ごろっと食感のりんごを合わせた。大きめにカットした国産ふじりんごの蜜漬けをぜいたくに使用しているのも、同店のこだわり。ハローキティとお友だちのタイニーチャムのおさんぽ風景を描いた缶は、思わずほほ笑んでしまうような愛らしい世界観に仕上げている。
4月22日には、『ハローキティのミニプレートセット』（税込2582円）を発売。コラボレーションパイに、ハローキティのミニプレートを添えたセットとなっている。全4種類の限定デザインは、おやつタイムにはもちろん、小物置にもピッタリ。
■RINGO × ハローキティ コラボレーションパイ（単品発売なし）
『焼きたてカスタードアップルパイ 〔ハローキティ〕』
RINGOで一番人気の“焼きたてカスタードアップルパイ オリジナル”に、ハローキティをデザインした“メダルチョコ”をちょこんとトッピングした、とっておきの看板パイ。
『できたてミルフィーユ〔ハローキティ〕』
サクサクのパイとカスタードを楽しむRINGOのミルフィーユに、ハローキティの“リボンチョコ”を添えて、かわいらしさと遊び心たっぷりに仕上げた。
『焼きたてオープンパイ〔ハローキティ〕』
イギリス ロンドンの郊外生まれのハローキティが楽しむティータイムをイメージしたオープンパイ。ごろっと入った蜜漬けりんごの果肉感とアールグレイカスタードクリームの華やかな香りを味わえるアップルパイ。