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脱・税理士の菅原氏が借入への常識を覆す！『現預金を最優先せよ！借りられるときに借りないと会社は倒産していきます。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が公開した動画『現預金を最優先せよ！借りられるときに借りないと会社は倒産していきます。』では、企業経営における借入と現金の考え方について、一般的な常識とは異なる視点が示されている。



動画は、ある視聴者から寄せられた具体的な相談をきっかけに展開する。銀行との契約により3,000万円まで借りられる枠があるものの、実際には1,000万円しか借りておらず、残りの資金は使う予定がないという状況だ。使い道がないのであれば、あえて借りる必要はないのではないか――この疑問に対し、菅原氏はまず当座貸越の仕組みから整理していく。



銀行が設定した枠の範囲で自由に借入と返済ができるこの契約は、信用力の高い企業に対して用意されることが多い。枠を持つということ自体が、必要なときに資金を引き出せる状態を意味する。表面上は借りていなくても、実質的には資金調達の余地を確保している状態に近いと説明する。



一方で、判断の基準として菅原氏が挙げるのが「固定費の6ヶ月分の現預金」である。企業が毎月支払う固定費を基準に、その半年分に相当する現金が常に手元にある状態を目安にするという考え方だ。この水準に満たないのであれば、たとえ明確な使途がなくても資金を確保しておく意味は大きいという。



さらに動画では、借入を避ける理由としてよく挙げられる「借金が多いと倒産しやすい」という見方にも言及する。菅原氏は、倒産の直接的な原因は借入ではなく業績の悪化であると指摘する。むしろ手元資金が少ない企業の方が、突発的な出来事や資金繰りの変化に対応できず行き詰まる可能性が高いという見方だ。



この議論の中で印象的なのが、「現金は武器である」という表現である。資金が多い企業ほど選択肢が増え、事業を強くするための手段を取りやすくなるという考え方だ。広告や事業投資など、将来の成長につながる行動を選択できるかどうかは、手元資金の量によって大きく変わる。



動画ではさらに、経営における思考の違いにも話題が及ぶ。借入を恐れる姿勢は守りの発想につながりやすい一方、資金を活用して会社を強くするという発想は攻めの経営につながるという指摘だ。こうした視点から、借りられる環境にあるときの判断について議論が展開されていく。



資金をどう確保し、どのように会社の体力を高めていくのか。動画では具体的な例や経営者の考え方を交えながら、その背景にある思考を丁寧に解説している。企業経営における現金の意味を理解するうえで、示唆に富んだ内容となっている。