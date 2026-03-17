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aoenが、2ndシングル「秒で落ちた」の発売記念イベントを3月16日(月)に開催。イベント上でグループ初の47都道府県ツアー＜aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜＞の開催を発表した。

3月18日にリリースされる2ndシングル「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作だ。タイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲が発売記念イベント開催当日の3月16日(月)0時にデジタル配信された。

発売記念イベントでは、タイトル曲「秒で落ちた」からスタート。「秒で落ちた」は、理由も説明できないまま確信してしまうような一瞬で恋に落ちた瞬間を描いた楽曲。サビでは恋に落ちるまでの“1秒”を表現した「1秒ダンス」を披露し、これまでaoenがみせてきたエネルギッシュな姿とは違ったクールな一面を表現したステージとなった。本楽曲のキーポイントである「秒で落ちた」のセリフで会場中を魅了した。

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トークセッションに移ろうとしたその瞬間、MCの呼びかけで&TEAM FUMAが登場。aoenの2nd Singleのリリースを祝うべくスペシャルMCとして駆け付けたFUMAのサプライズ登場に会場中は割れんばかりの歓声と驚きに包まれた。

そんなスペシャルMC・FUMAのリードによるトークセッションでは、公開わずか約24時間で100万回再生を突破したMVの話題に。赤髪に初挑戦した颯太（SOTA）が「初めて黒髪以外に挑戦したんですが、aoringの皆さんに似合っていると言ってもらえて嬉しかった」と意欲を見せれば、雪の中での撮影秘話では礼央（REO）が「寒さで手をこすり合わせていたエキストラさんを、握手を求められたと勘違いして手を差し出してしまった」というほっこりエピソードを披露。会場を和ませるaoenらしい等身大なエピソードでファンを魅了した。

またWHITE JAMのSHIROSE氏の楽曲提供で話題となった収録曲「制御できない I love you。」のレコーディングエピソードでは、輝（HIKARU）が初めての高音パートを任され、納得のいく仕上がりに新しい自分の一面を見出せたことを話すと、雅久（GAKU）が「輝の部屋からめっちゃ大きい声で『逃げ出したいー！』（「オフライン」の歌詞）と聞こえてきたんです。どうした？！と本気で心配したんですが、輝は本当に努力家なのでただ練習していただけだったんです」と猛練習の裏側を明かすと会場は大きな笑いに包まれた。

また作品タイトルにちなんで、メンバーに秒で落ちた話を聞かれると、京助（KYOSUKE）は、MV撮影が雪が降る場所で極寒だったことを振り返り「撮影したシーンで雪が降ってて本当に寒かったんですけど、雅久くんが僕の撮影が終わるまでずっと近くにいてリアクションとってくれてて、秒で落ちちゃいました」と雅久への感謝を告白。会場が温かな感動に包まれたのも束の間、京助が「でも、一つ謝らないといけないことがあって……」と切り出すと「雅久くんが撮影している間、僕は暖かいところでずっと寝ていました」とまさかのカミングアウト。MCのFUMAも思わず「めっちゃいい話だったのに！」ツッコミをし、笑いに包まれた。

ゲームコーナー「胸キュンセリフ選手権」は、2チームに分かれて、ランダムBOXから引いた「前半のセリフ」に続く「後半のセリフ」をチームで考え各代表者が胸キュンセリフを披露するというルールで進行。琉楓・雅久・颯太・京助率いるAチームからは、琉楓が「ねえ、ちょっと目閉じて」というセリフをひきあてると、FUMAが「リハもしましたがaoenは演技力があるので本当に期待できますよ」と会場を煽った。チームで考えた結果、代表者として選出された雅久が、「ねえ、ちょっと目閉じて。チューしていい？」と究極の胸キュンセリフを披露すると黄色い歓声に似た歓声が響いた。

対するBチームは優樹・輝・礼央が披露。優樹が「少しだけ、俺のわがまま聞いて？今日はずっと俺の隣にいてほしい」と言うと、会場は甘い雰囲気で包まれた。判定は会場の歓声をデシベルで判断し、見事Aチームが勝利。罰ゲームは、勝利したAチームがレモン汁や黒酢などを豪快にブレンドしたaoenオリジナル酸っぱいドリンク。リアクションたっぷりにBチームが一斉に飲み、輝は「新しい世界がみえました」とコメントすると会場に大きな笑いが起こった。

ゲームが幕を閉じると、MC・FUMAより「aoenから大切なお知らせがあります」と切り出し。ステージ上のLED画面に突如映像が流れ出すと、47都道府県を廻るaoen自身初のツアーを開催することがサプライズ発表され、客席からは割れんばかりの歓喜の声があがった。

興奮冷めやらぬなか、サブリーダーの琉楓（RUKA）が「47箇所全国のaoringのみなさんにaoenが会いに行かせていただきます！」と宣言。これまで&TEAMとして日本各地をはじめアジア地域で多くのツアーを経験してきたFUMAに対し、輝が「ツアー中もチームワークを保つためのルールはありますか？」と質問を投げかける場面も。FUMAは「ツアーの時はメンバーみんなでご飯食べるようにしている。公演の反省よりも話したいことを話すことで絆が深まっていくと思うし、47回もおいしいものを食べられるってことですよね？僕たちも5月からツアーを予定しているので、一緒に頑張ろう！」と鼓舞し、メンバーは「頑張ろう！」と互いに言い合う姿をみせた。

また、ツアーに対する意気込みを問われたリーダー優樹（YUJU）は「普段SNSやイベントを通じてaoringからたくさん応援や愛をもらっているなかで、『地方だからなかなか会いに行けない』という声をSNSでいただくことがあったので、メンバー同士でも47箇所いつかまわりたいよねと話していました。aoringに会える機会が47回もあることが楽しみです。今年は僕たちが、会いにいかせていただきますので待っててください！」とファンに対する思いと大きな喜びを綴った。

また雅久は、「僕たち今年はこの47都道府県ツアーにaoenすべてをかけているといっても過言ではないです。aoenは本気で日本一を目指しているので、皆さん僕たちのことを信じてついてきてほしいなと思っています。たくさん思い出つくろうね！」と決心を強く表明し、会場は大きな歓声と拍手で応えた。

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イベントの最後を飾ったのは、ファンであるaoringへの想いを込めた楽曲「BLUE DIARY」。会場が一体となる多幸感あふれるステージで47都道府県ツアーへの期待を高め、これからも続いていくaoenの“青春”の次章を予感させながら幕を閉じた。

ツアータイトルである『青のはじまり 47+1』には、47都道府県全てを巡る道のりを表した『47』。そこに、aoenという1つのチームが加わることで完成するという意味で『47+1』。彼らのひたむきな青春や、泥臭くても真っ直ぐな“青”を届けていく、ここからがaoenのスタートだという決意が込められている。

なお、ツアーの日程・会場は6月までの前半スケジュールが公開されており、現在メンバーシップ会員先行抽選を受付中だ。さらにライブ参加へのハードルを下げ、学生をはじめとする18歳以下のユース世代の青春を全力で応援するべく「U-18チケット」の販売も決定している。

■47都道府県ツアー＜aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜＞

特設ページ https://spot-jp.weverse.io/aoen/aonohajimari47plus1 【日程・会場】

【東京】 恵比寿ザ・ガーデンホール

2026年4月23日(木) 開場 17:30／開演 18:30 【沖縄】 Output

2026年4月27日(月) 開場 18:00／開演 18:30 【徳島】 club GRINDHOUSE

2026年4月29日(水・祝) 開場 15:30／開演 16:00 【香川】 高松MONSTER

2026年4月30日(木) 開場 18:00／開演 18:30 【愛媛】 松山W studio RED

2026年5月2日(土) 開場 16:30／開演 17:00 【高知】 CARAVAN SARY

2026年5月3日(日・祝) 開場 15:30／開演 16:00 【石川】 金沢EIGHT HALL

2026年5月7日(木) 開場 18:00／開演 18:30 【福井】 福井CHOP

2026年5月9日(土) 開場 16:30／開演 17:00 【富山】 富山MAIRO

2026年5月10日(日) 開場 15:30／開演 16:00 【長野】 長野CLUB JUNK BOX

2026年5月13日(水) 開場 18:00／開演 18:30 【新潟】 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

2026年5月14日(木) 開場 18:00／開演 18:30 【鹿児島】 鹿児島CAPARVOホール

2026年5月18日(月) 開場 18:00／開演 18:30 【宮崎】 LAZARUS

2026年5月19日(火) 開場 18:00／開演 18:30 【大分】 DRUM Be-0

2026年5月21日(木) 開場 18:00／開演 18:30 【福岡】 DRUM LOGOS

2026年5月23日(土) 開場 16:30／開演 17:00 【熊本】 熊本B.9 V1

2026年5月24日(日) 開場 15:30／開演 16:00 【佐賀】 佐賀GEILS

2026年5月26日(火) 開場 18:00／開演 18:30 【長崎】 DRUM Be-7

2026年5月27日(水) 開場 18:00／開演 18:30 【秋田】 秋田クラブスウィンドル

2026年6月10日(水) 開場 18:00／開演 18:30 【青森】 青森Quarter

2026年6月11日(木) 開場 18:00／開演 18:30 【岩手】 盛岡Club Change WAVE

2026年6月15日(月) 開場 18:00／開演 18:30 【宮城】 仙台Rensa

2026年6月16日(火) 開場 18:00／開演 18:30 【福島】 郡山hip shot Japan

2026年6月18日(木) 開場 18:00／開演 18:30 【山形】 山形ミュージック昭和Session

2026年6月19日(金) 開場 18:00／開演 18:30 ※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※その際、チケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。

※上記公演以降の詳細につきましては改めてご案内致します。 【チケット料金】

【東京】

■全自由：￥8,800（税込） ※オリジナルグッズ付き／整理番号あり 【東京以外】

■スタンディング：￥7,700（税込）※オリジナルグッズ付き／整理番号あり

■スタンディング U-18チケット：￥4,400（税込）※オリジナルグッズ付き／整理番号あり ※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※上記公演のうち東京公演以外は入場時ドリンク代別途必要。

※別途プレイガイド手数料がかかります。 【U-18チケットについて】

※対象者：公演当日に18歳未満の方

※U-18チケットをご購入の方は、公演当日に年齢が確認できる顔写真付き身分証明書のご提示が必要です。

※U-18チケットをご購入の方で当日年齢の確認ができない場合は、通常料金(差額)をお支払いいただきます。

◾️2ndシングル「秒で落ちた」

2026年3月18日（水）発売

・予約サイト：https://aoen.lnk.to/2ndsg_bdo

※店舗によっては予約開始時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。

・形態数：9形態 初回限定盤：1,870円（税込） / UPCH-7795

・SLEEVE(Paper) + JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)

・CD

・BOOKLET (W141 × H124mm / 36pages）

・PHOTO CARD (W55 × H85mm / 7種中ランダム1種）

・証明写真 (W28mm × H33mm / 7種中ランダム1種）

・STICKER SHEET (W115mm × H115mm) 通常盤（初回プレス）1,595円（税込） / UPCH-7796

・JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)

・CD

・BOOKLET (W121 × H119.5 mm / 8pages)

・PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7種中ランダム1種)

・STICKER SHEET (W115mm × H115mm)

※通常盤(初回プレス・UPCH-7796)は在庫終了し次第、通常盤(UPCH-6049)に切り替わります。

※「PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7種中ランダム1種)」「STICKER SHEET (W115mm × H115mm)」は初回プレスのみ封入されます。 メンバーソロ盤：1,595円（税込）

メンバーソロ盤 - YUJU - / UPCH-7797

メンバーソロ盤 - RUKA - / UPCH-7798

メンバーソロ盤 - GAKU - / UPCH-7799

メンバーソロ盤 - HIKARU - / UPCH-7800

メンバーソロ盤 - SOTA - / UPCH-7801

メンバーソロ盤 - KYOSUKE - / UPCH-7802

メンバーソロ盤 - REO - / UPCH-7803

・JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)

・CD

・LYRICS POSTER

・PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7versions)

・STICKER SHEET (W115mm × H115mm) 収録曲（9形態共通）：詳細は後日ご案内いたします。

初回プレス封入特典：全形態の初回生産分には特典として「シリアルナンバー入り応募抽選券」を封入しております。「シリアルナンバー入り応募抽選券」でご応募いただける賞品の詳細は、後日ご案内いたします。 ▼ストア別セット購入特典

下記の対象店舗にてご予約・ご購入いただくと、先着で各店舗限定特典をプレゼントいたします。絵柄は後日公開いたしますのでお楽しみに！ aoen Weverse ShopもしくはUNIVERSAL MUSIC STOREにて、単品もしくは複数のCDを同時予約購入されると先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。 ○aoen Weverse Shop

・単品購入特典：ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・全7種のうちランダム1枚)

・初回限定盤、通常盤(初回プレス)2形態セット購入特典：2L判ブロマイド(Concept Photo・グループ)・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・全7種のうちランダム2枚)

・メンバーソロ盤7形態セット購入特典：証明写真ホルダー(28×33mmサイズ対応)・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・7枚セット)

※初回限定盤、通常盤(初回プレス)、メンバーソロ盤のうち1形態購入の場合、単品購入特典として「ホログラム入りフォトカード(全7種のうちランダム1種)」をご購入枚数1枚につき1点差し上げます。

※2形態セットまたは7形態セットご購入の場合、「ホログラム入りフォトカード(2形態セットは全7種のうちランダム2種、7形態セットは全7種)」に加えて、セット購入特典を差し上げます。

セット購入特典をご希望の場合は、セット購入特典対象商品をご購入ください。セット購入特典対象外の単品商品を複数枚購入した場合、ストア別セット購入特典はお渡し対象外となってしまいますので、あらかじめご了承ください。 ○UNIVERSAL MUSIC STORE

・単品購入特典：ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・全7種のうちランダム1枚)

・初回限定盤、通常盤(初回プレス)2形態セット購入特典：A5クリアファイル・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・全7種のうちランダム2枚)

・メンバーソロ盤7形態セット購入特典：ポーチ・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・7枚セット)

※初回限定盤、通常盤(初回プレス)、メンバーソロ盤のうち1形態購入の場合、単品購入特典として「ホログラム入りフォトカード(全7種のうちランダム1枚)」をご購入枚数1枚につき1枚差し上げます。

※2形態セットまたは7形態セットご購入の場合、「ホログラム入りフォトカード(2形態セットは全7種のうちランダム2枚、7形態セットは全7枚)」に加えて、セット購入特典を差し上げます。

セット購入特典をご希望の場合は、セット購入特典対象商品をご購入ください。セット購入特典対象外の単品商品を複数枚購入した場合、ストア別セット購入特典はお渡し対象外となってしまいますので、あらかじめご了承ください。 ▼店舗別購入特典

・TOWER RECORDS：L判ブロマイド(全7種のうちランダム1種)

・HMV：チェキ風ブロマイド(全7種のうちランダム1種)

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー(全7種のうちランダム1種)

・アニメイト：ロングフォト2枚セット(全1種)

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート(全7種のうちランダム1種)

・セブンネット：缶バッジ(全7種のうちランダム1種)

・その他一般店：ビジュアルカード(全1種)

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入をご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典の付与対象外となります。 ▼お問い合わせ

・Weverse カスタマーセンター

お問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja

営業時間：10:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く)

※お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。 ・ユニバーサル ミュージック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)

(月〜金 10:00〜18:00 ※祝・祭日除く)

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja

＊お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。

＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。