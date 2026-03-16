【婚約破棄】「今日のこと親に言ってないんだよね〜」結婚あいさつをサプライズにする常識はずれな彼氏にNOを突きつける！【作者に聞く】
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1年半の交際を経て、28歳のミホはケイタと婚約中だった。家具選びに胸を躍らせるミホに対し、ケイタは「うちの親が反対することはない」と根拠のない自信を見せていた。
■「サプライズ結婚あいさつ」という名の暴挙
ケイタの実家へ向かう電車の中、信じがたい事実が発覚する。ミホが「ご両親、今日のこと何か言ってた?」と確認すると、ケイタは「今日のこと親に言ってないんだよね」とのんきに答えたのだ。
次の駅のアナウンスが流れたとき、ミホは立ち上がった。引き止める彼を背に「結婚あいさつでサプライズする人なんて無理!」と大声で叫び、そのまま電車を降りる。価値観のズレは修復不可能と判断し、ミホは堂々と婚約破棄を選んだのだ。
■制作陣が語る「サプライズ」の是非
プロットを担当したmamagirl編集部の梅田さんは、「SNSで見かけるトンデモエピソードを参考に制作した。最後は読者の皆さんにスカッとしていただけたらうれしい」と語る。
また、作画の瀬戸うなぎさんも、サプライズ結婚あいさつは「なし」と断言する。「ご両親に対して失礼だし、それをよしとする彼の価値観に疑問を抱く」と、ミホの決断に強く共感を示した。
結婚という人生の大きな節目において、相手を思いやる想像力が欠如していることの恐ろしさが浮き彫りになるエピソードだ。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ
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