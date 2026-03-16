辛ラーメン新作「炒めキムチ」焼きそばカップ登場！甘辛SWICYな旨さに注目

世界100カ国以上で愛されている「辛ラーメン」シリーズから、新しいカップ麺が登場します。2026年4月20日（月）より発売されるのは「辛ラーメン焼きそば炒めキムチカップ」。韓国でも人気の“炒めキムチ”の甘みやコクに、辛ラーメンならではの“うまからっ！”な味わいが加わった新感覚の一杯です。さらに発売前には、SNSで応募できる先行体験キャンペーンも開催。話題のSWICY（スワイシー）な味をひと足先に楽しめるチャンスです♪

甘辛SWICYな炒めキムチ味

希望小売価格：300円（税込）

「辛ラーメン焼きそば炒めキムチカップ」は、韓国料理で親しまれている“炒めキムチ”の味わいを再現したカップ焼きそば。

炒めることで引き出されるキムチの甘味・酸味・コクに、辛ラーメンブランドならではの旨辛さが融合し、甘さと辛さがクセになる“SWICY（スワイシー）”な味に仕上がっています。

かやくには、食感が楽しいキムチフレークと彩りの良いチンゲンサイを使用。こだわりソースとともに、もちもち食感の麺にしっかり絡みます。

内容量：122g（麺85g）

発売地域：全国（一部コンビニエンスストア限定発売）

辛さ：4.0 ※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）

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レンジ調理でさらにもちもち麺

本製品は通常の熱湯調理だけでなく、韓国で一般的な電子レンジ調理にも対応しているのが特長。レンジで加熱することで、辛ラーメンの魅力でもあるもちもち食感の麺をより楽しむことができます。

電子レンジでの作り方（おすすめ）



1.フタをすべてはがし（湯切りはしません）、液体ソースと粉末スープを取り出す。

2.熱湯（220ml）を内側の線まで注ぎ、電子レンジ500Wで2分40秒（または600Wで2分30秒）加熱してください。

3.液体ソースと粉末スープを入れ、よく混ぜてお召し上がりください。

熱湯での調理方法



1.フタを半分まではがし、液体ソースと粉末スープを取り出す。

2.熱湯を麺がかくれるまで（約400ml程）十分に入れ、3分後、フタ上部の②湯切り口をはがし、カップをしっかり持ってゆっくり傾けながらお湯を捨てる。

3.フタをすべてはがし、液体ソースと粉末スープを入れ、よく混ぜてお召し上がりください。

発売前に試せるキャンペーン

発売前の味を体験できる「辛ラーメン焼きそば炒めキムチカップ先行体験キャンペーン」も開催。辛ラーメン公式SNSをフォローし、対象投稿にアクションすることで応募できます。

応募期間：2026年3月16日（月）12:00～3月22日（日）23:59

賞品：新製品「辛ラーメン焼きそば炒めキムチカップ」2点

※4月20日（月）発売

※お一人様あたり2点となります

当選者数：合計120名様（Instagram・TikTok・X各40名様）

※賞品のお届けは4月6日（月）より順次発送予定です。

※配送の事情などにより、遅れる場合がございます。

辛ラーメン新作を先取り

甘み・酸味・辛さが絶妙に重なり合う“SWICY”な味わいが魅力の「辛ラーメン焼きそば炒めキムチカップ」。

キムチのコクと辛ラーメンの旨辛さが合わさった、新しいカップ焼きそばとして注目を集めそうです。

さらに電子レンジ調理で楽しめるもちもち麺もポイント。辛いもの好きの方はもちろん、韓国グルメ好きにもぴったりの一杯。気になる方は、ぜひ先行キャンペーンもチェックしてみてください♪