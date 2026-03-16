カープ 阪神戦で先発候補に2人の投手がアピール
カープは15日のオープン戦で阪神と対戦先発候補に2人の投手がアピールしました。
きのうの先発は森翔平。前回登板では3回3失点と精彩を欠いていました。先頭の近本をレフトフライに打ち取ると、上位打線をわずか6球で三者凡退に抑えます。
4回はランナー2人を背負いますが、新外国人のディベイニーをセンターフライに仕留め、続く木浪はサードのファウルフライ。ピンチをしのぎます。
■森 翔平
「まだまだレベルアップできる。もっと状態を上げられる上げて開幕に臨みたい。」
負けじとアピールしたのは、ドラフト5位ルーキーの赤木。三者凡退で迎えた2イニング目、ノーアウト3塁としますが、後続を三振、ファウルフライ、さらにはファーストゴロと凡打に抑え、無失点で切り抜けます。赤木はさらに回をまたいで3イニングを投げ41球、打たれたヒットは1本。先発候補に名乗りを上げました。
■赤木晴哉
「（きょうは初めての3イニングの登板）事前に言われていたのでしっかり準備をしてマウンドに行けた。そこはいつもと変わりなくできた。一日一日しっかり成長して、その中で開幕1軍を目標にしてやっていきたい。」
打線は5回に2番・セカンドの佐藤啓介がライトへこの日2本目のヒットでアピール。この1アウト満塁のチャンスに平川。ライトへの犠牲フライで打点を挙げる勝負強さを見せています。
2026年3月16日 放送