カープは15日のオープン戦で阪神と対戦先発候補に2人の投手がアピールしました。



きのうの先発は森翔平。前回登板では3回3失点と精彩を欠いていました。先頭の近本をレフトフライに打ち取ると、上位打線をわずか6球で三者凡退に抑えます。



4回はランナー2人を背負いますが、新外国人のディベイニーをセンターフライに仕留め、続く木浪はサードのファウルフライ。ピンチをしのぎます。





5回にも得点圏にランナーを背負いますが、後続を抑え森は5回無失点。大きくアピールしました。■森 翔平「まだまだレベルアップできる。もっと状態を上げられる上げて開幕に臨みたい。」負けじとアピールしたのは、ドラフト5位ルーキーの赤木。三者凡退で迎えた2イニング目、ノーアウト3塁としますが、後続を三振、ファウルフライ、さらにはファーストゴロと凡打に抑え、無失点で切り抜けます。赤木はさらに回をまたいで3イニングを投げ41球、打たれたヒットは1本。先発候補に名乗りを上げました。■赤木晴哉「（きょうは初めての3イニングの登板）事前に言われていたのでしっかり準備をしてマウンドに行けた。そこはいつもと変わりなくできた。一日一日しっかり成長して、その中で開幕1軍を目標にしてやっていきたい。」打線は5回に2番・セカンドの佐藤啓介がライトへこの日2本目のヒットでアピール。この1アウト満塁のチャンスに平川。ライトへの犠牲フライで打点を挙げる勝負強さを見せています。2026年3月16日 放送