「ステラおばさん生誕祭」は3月17日スタート！限定クッキーやプレゼントキャンペーンなど企画が盛りだくさん

アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」は、2026年3月17日から4月13日まで「ステラおばさん生誕祭」を開催します。

キーホルダーがかわいすぎる！

生誕祭では、限定クッキーやマフィンの販売をはじめ、店頭イベントやSNSキャンペーンなど、さまざまな企画が実施されます。

●生誕祭限定のクッキーやマフィンが登場

・ピーカンチョコチャンク

チョコチャンクの甘さとピーカンナッツのコクを楽しめる、アメリカンクッキーらしい味わいの限定クッキー。ナッツの香ばしさとチョコレートの甘みのバランスが魅力です。

準チョコレートを使用しています。

・あまおう苺スクエア

福岡県産あまおう苺パウダーを使用した、華やかな味わいのクッキー。春らしいやさしいピンク色も特徴で、見た目も季節感のある一枚に仕上がっています。

製品中 あまおう苺0.58%。苺香料使用しています。

・ミルクキャラメル

「森永ミルクキャラメル」とコラボしたキャラメル風味のクッキー。どこか懐かしさを感じる風味で、幅広い世代が楽しめる仕上がりになっています。

製品中 乳固形量19.7％。キャラメルソースを2.5％使用しています。

上記3つの生誕祭クッキーの価格は、いずれも100ｇ680円。賞味期限は、販売日から30日です。

・ステラおばさんの気まぐれマフィン

3年ぶりの焼き菓子は、紅茶クッキーとチョコチャンクをトッピングした限定マフィンです。しっとりとしたマフィン生地にクッキーのザクッとした食感がアクセントになっています。

準チョコレートを使用しています。価格は１個378円。賞味期限は販売日当日中です。

クッキー15枚1000円の特別イベントも

●店頭イベント

ステラおばさん生誕祭の期間中は、店頭イベントも開催。量り売りクッキーを1500円以上購入すると「チョコレートチップクッキー」キーホルダーが1個もらえます。

キーホルダーは、無くなり次第終了します。

さらに3月26日と4月13日には、全国の直営店と加盟店で好きな量り売りクッキー15枚を1000円で購入できる特別企画も実施します。

●ステラおばさんイラストコンテスト

「ステラおばさん生誕祭」の期間中、「18歳のステラおばさん」または「あなたがイメージするステラおばさん」をテーマにしたイラストコンテストも開催。

ステラおばさんの公式X（auntstella_jp）をフォローし、イラスト画像と「＃ステラおばさん118歳」を付けて引用リポストすることで応募できます。入賞者にはクッキーギフトなどの賞品が贈られます。

【ステラおばさん賞】オリジナリティーがあるイラスト2作品

賞品：7月、8月のXヘッダーにイラスト起用と季節のクッキーギフト

【ウォームハート賞】温かみを感じるイラストや思わず笑顔になるイラスト3作品

賞品：クッキー118枚

また、コンテスト応援企画として、フォロー＆リポストキャンペーンも実施。

ステラおばさんの公式Ｘをフォローしてキャンペーン投稿をリポストすると、直径120cmのチョコレートチップレジャーシートと2枚入りクッキー3種付きの「ピクニックセット」が8人に当たります。

●Xフォロー＆リポストでクッキーお試しクーポンをプレゼント

3月30日から4月13日までの期間、公式Xでは合計1000人に好きなクッキーと引き換えられるデジタルクーポンが当たるキャンペーンを実施します。

公式Ｘをフォローして対象投稿をリポストすると、その場で抽選結果がわかります。

デジタルクーポンは、8枚分のクーポンが100人、1枚分のクーポンが900人に当たり、店頭で量り売り商品を購入するときに使えます。

●Instagramフォロー＆いいねでクッキーギフトが当たる

3月17日から4月7日までの期間、公式Instagram（auntstella.jp）では、フォローとキャンペーン投稿への「いいね」で応募できるプレゼント企画を実施。抽選で5人に、定番クッキーギフトが当たります。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部