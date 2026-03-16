「ステラおばさん生誕祭」は3月17日スタート！限定クッキーやプレゼントキャンペーンなど企画が盛りだくさん
アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」は、2026年3月17日から4月13日まで「ステラおばさん生誕祭」を開催します。
キーホルダーがかわいすぎる！
生誕祭では、限定クッキーやマフィンの販売をはじめ、店頭イベントやSNSキャンペーンなど、さまざまな企画が実施されます。
●生誕祭限定のクッキーやマフィンが登場
・ピーカンチョコチャンク
チョコチャンクの甘さとピーカンナッツのコクを楽しめる、アメリカンクッキーらしい味わいの限定クッキー。ナッツの香ばしさとチョコレートの甘みのバランスが魅力です。
準チョコレートを使用しています。
・あまおう苺スクエア
福岡県産あまおう苺パウダーを使用した、華やかな味わいのクッキー。春らしいやさしいピンク色も特徴で、見た目も季節感のある一枚に仕上がっています。
製品中 あまおう苺0.58%。苺香料使用しています。
・ミルクキャラメル
「森永ミルクキャラメル」とコラボしたキャラメル風味のクッキー。どこか懐かしさを感じる風味で、幅広い世代が楽しめる仕上がりになっています。
製品中 乳固形量19.7％。キャラメルソースを2.5％使用しています。
上記3つの生誕祭クッキーの価格は、いずれも100ｇ680円。賞味期限は、販売日から30日です。
・ステラおばさんの気まぐれマフィン
3年ぶりの焼き菓子は、紅茶クッキーとチョコチャンクをトッピングした限定マフィンです。しっとりとしたマフィン生地にクッキーのザクッとした食感がアクセントになっています。
準チョコレートを使用しています。価格は１個378円。賞味期限は販売日当日中です。
クッキー15枚1000円の特別イベントも
●店頭イベント
ステラおばさん生誕祭の期間中は、店頭イベントも開催。量り売りクッキーを1500円以上購入すると「チョコレートチップクッキー」キーホルダーが1個もらえます。
キーホルダーは、無くなり次第終了します。
さらに3月26日と4月13日には、全国の直営店と加盟店で好きな量り売りクッキー15枚を1000円で購入できる特別企画も実施します。
●ステラおばさんイラストコンテスト
「ステラおばさん生誕祭」の期間中、「18歳のステラおばさん」または「あなたがイメージするステラおばさん」をテーマにしたイラストコンテストも開催。
ステラおばさんの公式X（auntstella_jp）をフォローし、イラスト画像と「＃ステラおばさん118歳」を付けて引用リポストすることで応募できます。入賞者にはクッキーギフトなどの賞品が贈られます。
【ステラおばさん賞】オリジナリティーがあるイラスト2作品
賞品：7月、8月のXヘッダーにイラスト起用と季節のクッキーギフト
【ウォームハート賞】温かみを感じるイラストや思わず笑顔になるイラスト3作品
賞品：クッキー118枚
また、コンテスト応援企画として、フォロー＆リポストキャンペーンも実施。
ステラおばさんの公式Ｘをフォローしてキャンペーン投稿をリポストすると、直径120cmのチョコレートチップレジャーシートと2枚入りクッキー3種付きの「ピクニックセット」が8人に当たります。
●Xフォロー＆リポストでクッキーお試しクーポンをプレゼント
3月30日から4月13日までの期間、公式Xでは合計1000人に好きなクッキーと引き換えられるデジタルクーポンが当たるキャンペーンを実施します。
公式Ｘをフォローして対象投稿をリポストすると、その場で抽選結果がわかります。
デジタルクーポンは、8枚分のクーポンが100人、1枚分のクーポンが900人に当たり、店頭で量り売り商品を購入するときに使えます。
●Instagramフォロー＆いいねでクッキーギフトが当たる
3月17日から4月7日までの期間、公式Instagram（auntstella.jp）では、フォローとキャンペーン投稿への「いいね」で応募できるプレゼント企画を実施。抽選で5人に、定番クッキーギフトが当たります。
※価格はすべて税込みです。
東京バーゲンマニア編集部