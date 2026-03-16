T.O.P、日本ファンコミュニティ開設 13年ぶりソロ活動始動に期待
BIGBANGのメンバーとして活躍したT.O.P（チェ・スンヒョン）が、日本ファンコミュニティ「T.O.P JAPAN OFFICIAL FAN COMMUNITY」をきょう16日午後6時に開設。2013年に発表したソロ曲「DOOM DADA」以来、約13年ぶりとなるソロ活動の始動を予告した。
【動画】T.O.Pの進化を感じる…13年ぶり帰還へ
T.O.Pは、グローバルグループとして世界的なムーブメントを巻き起こし、唯一無二の中低音ラップで音楽史に強烈な印象を残した。今回の再始動では、より深化した芸術性と哲学を携え、日本を主要拠点として新たな章を開始する。
2月12日には、YouTubeを通じて、Official Video Teaserを公開。世界中のファンの間で大きな反響を呼んだ。洗練された映像美と挑戦的なサウンドとそこに映し出された姿は、かつての圧倒的な存在感を放ちながらも、確実に進化を遂げていた。その一瞬の映像が、再会への期待を静かに、かつ力強く高めている。
デジタル配信の枠を超え、T.O.Pの研ぎ澄まされた世界観をひとつの「作品」として凝縮した今回のソロアルバム。緻密に構成されたアートワークなど、彼の新たな旅路を五感で体感できる必携のコレクターズアイテムとなっている。予約販売は、20日からファンクラブ限定で予約受付を開始する。
今回開設されたコミュニティは、「日本のファンともっと近く、より深くコミュニケーションを取りたい」という T.O.P本人の強い意志により誕生した。新しい音楽、これから繰り広げられるステージ、日本限定で企画される特別なプロジェクトなど、今後の日本活動において日本のファンのためだけに準備された“特別なサプライズ”も計画されており、“再会”の瞬間が近づいている。
コミュニティでは、最新ニュースはもちろん、独占映像、フォトギャラリー、本人による不定期ブログなど、T.O.Pの情熱をダイレクトに体感できる多角的なコンテンツを展開予定。
【動画】T.O.Pの進化を感じる…13年ぶり帰還へ
T.O.Pは、グローバルグループとして世界的なムーブメントを巻き起こし、唯一無二の中低音ラップで音楽史に強烈な印象を残した。今回の再始動では、より深化した芸術性と哲学を携え、日本を主要拠点として新たな章を開始する。
デジタル配信の枠を超え、T.O.Pの研ぎ澄まされた世界観をひとつの「作品」として凝縮した今回のソロアルバム。緻密に構成されたアートワークなど、彼の新たな旅路を五感で体感できる必携のコレクターズアイテムとなっている。予約販売は、20日からファンクラブ限定で予約受付を開始する。
今回開設されたコミュニティは、「日本のファンともっと近く、より深くコミュニケーションを取りたい」という T.O.P本人の強い意志により誕生した。新しい音楽、これから繰り広げられるステージ、日本限定で企画される特別なプロジェクトなど、今後の日本活動において日本のファンのためだけに準備された“特別なサプライズ”も計画されており、“再会”の瞬間が近づいている。
コミュニティでは、最新ニュースはもちろん、独占映像、フォトギャラリー、本人による不定期ブログなど、T.O.Pの情熱をダイレクトに体感できる多角的なコンテンツを展開予定。