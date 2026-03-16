

「偏愛ミュージックサロン ＃２」場面カット

香取慎吾が主（あるじ）を務める「偏愛ミュージックサロン」の第２弾が、ゲストにのん、又吉直樹の２人を招いて、３月28日夜11時からNHK総合で放送される。

【写真】香取慎吾＆のん＆又吉直樹「偏愛ミュージックサロン ＃２」場面カット

この番組は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した【持論】を話したい人が、秘密のたまり場「偏愛ミュージックサロン」に集結し、自らが偏愛する音楽について、ときに熱く、ときに自分勝手に語り尽くす音楽トークバラエティー番組。

大好評だった第１弾につづく今回は、さらにパワーアップ！放送時間も拡大しての放送。このサロンの主（あるじ）を務めるのは香取慎吾。ゲストが語る「偏愛的音楽論」を優しくも温かく受け止め楽しく深掘りしていく。そして香取とともにこのサロンを切り盛りするDJは岡崎体育。貴重な映像や音源を紹介するナビゲート役を務める。

今回のゲストは・俳優ののん、芸人で作家の又吉直樹のお２人。のんが偏愛するアーティストは「忌野清志郎」。「色んなことが上手くいかず鬱屈した日々を過ごしていたとき、夜ベッドに転がりながら ＲＣサクセションや清志郎さんの曲を聴いていたら眠れなくなって、飛び跳ねていた！」と語るのん。清志郎の音楽に歌声に、そしてその生きざまに、背中を押されたという。

又吉直樹は「THE BLUE HEARTS」について語る。持論はずばり「カッコいい！」。シンプルすぎる言葉を入り口に、深すぎる哲学を展開。「THE BLUE HEARTS」の言葉が、叫びが、作家としての原点でもあり、いかに自分の生き方に深く影響を及ぼしたか語りつくす。

「忌野清志郎」「THE BLUE HEARTS」の超貴重映像の数々も蔵出し！

レジェンドたちのエネルギッシュな歌や信念に触れ、スタジオは大きな感動に包まれる。ナレーションは、俳優の坂井真紀。偏愛論を語り尽くすゲストの人生に優しく寄り添う。

香取慎吾コメント

僕も、生きる力を沢山もらった忌野清志郎さんとTHE BLUE HEARTS の音楽への偏愛を、のんさんと又吉さんと体育くんと穏やかに熱く爆破的に語り尽くしました。でも、貴重映像ばかりだったので VTR 中は邪魔しないように静かにしていました。お楽しみに！！

番組情報

「偏愛ミュージックサロン ＃２」放送予定 ３月２８日（土） 夜１１：００〜１１：４４ ＜総合＞※NHK ONE でインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり出演： 香取慎吾 岡崎体育ゲスト： のん（忌野清志郎さんを偏愛） 又吉直樹（THE BLUE HEARTS を偏愛）ナレーション： 坂井真紀