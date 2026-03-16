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政治評論家で作家の竹田恒泰氏が「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「メイド・イン・ジャパンの凄い！モノづくり大国日本！」を公開した。動画内で竹田氏は、昨今の円安や労働環境の変化を背景に、外国のメーカーが日本での製造に回帰している現状を解説し、日本のモノづくりが持つ本来の優位性について持論を展開した。



竹田氏はまず、かつて日本の白物家電やパソコンが世界中で憧れの的であったことに触れつつ、次第に韓国や中国の企業にシェアを奪われていった歴史を振り返る。特に韓国のメーカーについて「自分たち日本メーカーのフリをしてアメリカで売っていた」と指摘し、シェア拡大の裏側を語った。



続いて、東日本大震災の頃の超円高や電力の安定供給への不安から「日本経済終わった」と言われていた時代に言及する。しかし、そんな状況下でも、中国のレノボやアメリカのヒューレット・パッカードといった外国のパソコンメーカーが、日本に巨大な工場を建設し始めたと説明。その理由として、ある工場長へのインタビューを引用しつつ「日本で作ると不良品が出る可能性が桁違いに減る」と語る。さらに「陸上輸送もぴったり定刻通り」と述べ、高い品質管理と正確な流通網によって納期が短縮できることが、世界的に見て「すごいメリット」であると力説した。



また、現在は円安の傾向にあり、日本の賃金が相対的に安くなっている現状を指摘。「外国の企業からしたら、日本で作らない手はない」と述べ、「メイド・イン・ジャパン」ブランドの価値と相まって、日本でのモノづくりが再び脚光を浴びていることを強調した。



動画の終盤では、日本の大手家電メーカーが経営難から身売りや部門の売却を余儀なくされた事態に言及。「利益が出ない、赤字だと言うけれども、やり方一つではいかようにでも利益を出すことはできた」と厳しい言葉を投げかける。最後は、外国の企業が日本国内で製造してしっかりと利益を出している事実を引き合いに出し、日本のモノづくり産業が持つ底力と可能性を再評価して動画を締めくくった。