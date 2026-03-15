「日本は嫌いだけどオオタニは好き」「日本の首相になれば、“韓日関係”が改善する」 韓国で巻き起こる「大谷翔平」旋風
報道は日本並み
WBCで躍動する大谷翔平（31）に、韓国国民もメロメロである。
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韓国人ライターによると、
「大谷の名は韓国でも轟いており、“大谷が投げた”“打った”は日本並みに報じられています。ドジャース戦の中継も人気。ド軍にはキム・ヘソンという韓国選手がいるのですが、補欠扱いの彼より大谷目当てで観戦している人が多いです」
WBC1次ラウンドの日韓戦は地上波4局中3局で中継され、合計視聴率は16.5％。かの国のスポーツ中継の中では、かなりの高視聴率なのだそうだ。
大谷は試合前から韓国の人々をキュンとさせた。
「韓国国歌が流れた後、日本選手の中で彼だけが拍手していたのです。その場面は、メディアが写真付きで紹介し、ショート動画でも拡散されました」
4回、キムが同点2ランを放つも、韓国国民の目は大谷にくぎ付けだった。
「チームメイトとはいえ、今は敵として戦っているキムに対して、大谷はベンチで拍手を送っていたのです。これも大々的に報じられ、称賛されました」
「日本は嫌いだけど大谷は好き」
日本の勝利後、グラウンドでナインと共に整列した際も、大谷は韓国ベンチに脱帽して一礼。会見でも「日本と同じぐらい韓国の選手たちも丁寧というか、本当にいい打線だなという印象を受けました」と持ち上げた。
これについては、
「2006年WBCでイチローが韓国に対して放った『向こう30年は日本に手は出せないな、という感じで勝ちたい』という有名な言葉を引き合いに“イチローとは大違い”“プレーだけでなく発言も立派”と絶賛されました」
いまだかつてかくも韓国に愛された日本人がいただろうか。
「ネットでは〈大谷がいる日本がうらやましい〉〈韓国代表は大谷を見習え〉から、〈日本は嫌いだけど大谷は大好き〉〈大谷が嫌いな人は人格に問題がある〉なんて書き込みも。中には〈政治家になってほしい〉〈日本の首相になれば、韓日関係が改善する〉という珍要望まで飛び出しています」
漫画のようなことを実現し続けてきた男だけに、あながち無くもないかも。
「週刊新潮」2026年3月19日号 掲載