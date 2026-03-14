BAMBI WATER春夏コレクション2026♡カップ付きアパレルの新ベーシック

“Quality Wear”を掲げるブランドBAMBI WATER（バンビウォーター）から、「SPRING SUMMER 2026 COLLECTION」が発表されました。機能性・着心地・デザイン性を兼ね備えたカップ付きアパレルを展開し、1枚でスタイリングが完成する新しいワードローブを提案。ミニマルな美意識とトレンド感を融合したコレクションは、春夏の毎日をより自由で快適にしてくれるラインアップです♡

Quality Wearの新コレクション

BAMBI WATERが掲げる「Quality Wear」は、圧倒的な機能性と着心地、日常に取り入れやすい価格、そして気分を高めるデザイン性を兼ね備えた服。

わずか1mmの差で着心地が変わる繊細なバランスにこだわり、ミリ単位の調整を重ねることで体に負担をかけず、美しいシルエットと快適な着用感を追求しています。

今回の春夏コレクションでは、これまで培ってきたインナー開発技術や特許構造をアパレルへ応用。

カップ付きトップスとしてのホールド力と、トレンド感あるデザインを両立した新しいベーシックウェアを提案します。

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カップ付きトップス10型

カップ イン ストラップデザイン キャミソール

細身ストラップとVネックが抜け感を演出。柔らかなシャーリング風素材で体に心地よくフィットし、シアートップスとのレイヤードにもおすすめ。

カップ イン グリッター キャミソール

さりげないグリッターが魅力のキャミソール。肩紐は3WAY仕様で、背中開きトップスやワンピースにも合わせやすいデザイン。

カップ イン アメスリ タンクトップ

アメリカンスリーブの絶妙なカットが特徴。太めパイピングがアクセントとなり、綿混リブ素材でヘルシーな着こなしを叶えます。

カップ イン アシンメトリー タンクトップ

モード感のあるアシンメトリーデザイン。取り外し可能なストラップで2WAY仕様、綿混リブ素材で肌当たりも快適。

カップ イン バックオープンT ロング

シンプルなフロントと大胆なバックオープンデザインが特徴。背中開きトップスでもインナーを気にせず1枚で着用可能。

カップ イン バルーン タンクトップ

裾バルーンのドッキングデザインが印象的。ふんわりシルエットでお腹やヒップをカバーし、スタイルアップ効果も。

カップ イン サイドギャザーT

サイドギャザーで立体感を演出。露出を抑えながらスタイルアップできるトレンド感のある一枚。

カップ イン アシンメトリー VネックT

鎖骨を美しく見せるアシンメトリーネック。とろみ素材で上品な印象を与えるモードなトップス。

カップ イン リブオフショルT ハーフ

ワイドネックで鎖骨ラインを美しく見せるオフショルダー。露出を抑えつつ上品な肌見せが叶うデザイン。

カップ イン クロップド クルーネックT

短すぎないクロップド丈でバランスよく着こなせるベーシックT。きれいめからカジュアルまで幅広く活躍。

1枚で着られる新ベーシック

近年、シアー素材や背中開きデザインの普及により「カップ付きアパレル」の需要は急速に拡大しています。

しかし市場では「デザインは良いがホールド力が弱い」「楽だがシルエットが崩れる」といった声も少なくありません。

BAMBI WATERはインナー開発技術を活かし、ホールド力と美しいシルエットを両立。1枚で着られる安心感と洗練されたデザインを兼ね備えた、新しいベーシックウェアとして提案しています。

春夏ワードローブの新定番♡

BAMBI WATERの春夏コレクションは、機能性・着心地・デザイン性を兼ね備えたカップ付きアパレルが揃うラインアップ。1枚で着られる安心感とトレンド感のあるシルエットで、日常のスタイリングをより自由に楽しめます。シンプルなのに洗練された“新しいベーシック”として、この春夏のワードローブに取り入れてみてはいかがでしょうか♡