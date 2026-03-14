スコアアップには絶対1打目が肝心！ドライバー成功のプロテク大公開

ドライバーが成功するか、しないかでスコアが変わる。これは全ゴルファーに共通するスコアメイクのポイントだ。「得意クラブはドライバー」という塩見好輝が、次のラウンドですぐに試したくなるレベル別のドライバー上達法をレッスン！

90切り｜インパクトの瞬間に左ワキ腹を締めて前傾をキープ

左ワキ腹にグッと力を入れてインパクトする。左ワキ腹の締まりを意識すれば、前傾角度がキープできてミート率がアップする

インパクトの瞬間に上体が起き上がると芯を大きく外してしまいます。主な原因は腰が前に出てしまうから。これは肩や腕ばかりに力が入りすぎてお腹が緩むと起こりやすいので、僕はインパクトの瞬間は左ワキ腹をギュッと締めることを意識します。こうするとアドレス時の前傾角度をキープしやすくなります。

アドレスの前傾角度をキープして体を回転。ミスヒットが激減し、フィニッシュまでしっかり振り切れる

80切り｜右ヒジの内側の骨を目標に向けて打つ

アドレスもインパクトも右ヒジの内側の骨を目標に向ける

アドレスで右ヒジを軽く曲げ、左腕を伸ばして構えると右ヒジの内側の骨（ぶつけるとシビれてしまうところ）が目標を指す形になります。僕は右ヒジのこの骨の向きがショットの方向を決めると考えています。

インパクトでもこの骨がアドレスと同じポジションに戻れば、フェースもスクエアに戻る。右ヒジをつねに左ヒジよりも下にキープしておくことも大事で、ミート率がアップします。

アドレスもインパクトも右ヒジは軽く曲げて、左ヒジよりも下側にキープ。インパクト後は右ヒジを自然に伸ばしていく

100切り｜スライスを徹底的に直すならクロスハンドで軌道修正

スライスを直すにはスイング軌道の修正が先決。それにはクロスハンドグリップが最適だ

スライスを直すには、フックを打つ練習がいいといいますが、やり方を間違えると逆効果です。スライスするのはアウトサイド・インの軌道が原因ですから、軌道が直らないうちに両手を返してフックを打とうとすると変なクセがついてしまいます。

スライスを根本から直すには軌道の大改造が先決。僕が推奨したいのはクロスハンドグリップでのスイング練習です。両手を逆に握るとバックスイングで体の左サイドが引っぱられる感覚が強調されるし、捻転も深くなります。クラブをインサイドから下ろす感覚がつかめますよ。

両手を反対にしてクラブを持つ。最初は素振りから始め、軌道が整ったと思ったら実際にボールを打ってみよう

クロスハンドに握るとバックスイングでの捻転が深くなり、ダウンスイングではクラブをインサイドから下ろしやすくなる

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝塩見好輝

●しおみ・こうき／1990年生まれ、大阪府出身。172cm、65kg。東北福祉大ゴルフ部を経て2012年プロ転向。1 9 年は日本オープン10位タイなどの成績でシード復活。国際スポーツ振興協会所属。

構成＝三代 崇

写真＝田中宏幸

協力＝船橋カントリークラブ