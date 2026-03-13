【射手座】週間タロット占い《来週：2026年3月16日〜3月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月16日〜3月22日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月9日〜3月15日｜総合運＆恋愛運TOP３
『独自な感覚を広めていきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
他の人達にとっては安易なことが、自分の中では苦労するものや流せないことだったりします。合わせていくより自分の目線を広めていくと良いです。仕事や公の場では、自分が重視するものと周囲の人達が求めるものが一致しないです。少しクールでいるくらいが、バランスも良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
コントロールが効かずに、自分の素の状態が表に出てしまうことが増えます。理想の自分ではないものの、そうは言ってられない程の行動を取らないといけないこともあるでしょう。シングルの方は、ポジティブな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分に裏表がないように見せてくれます。
｜時期｜
3月19日 マウントをとる ／ 3月20日 心配事が増える
｜ラッキーアイテム｜
雨具
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞