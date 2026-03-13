クミアイ化学工業<4996.T>が後場終盤になって急伸している。午後３時ごろに発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算が、売上高４６７億７００万円（前年同期比７．７％増）、営業利益４９億９０００万円（同２４．５％増）と大幅営業増益となったことが好感されている。



農薬及び農業関連事業や化成品事業の出足が好調で業績を牽引した。農薬及び農業関連事業で国内向けは除草剤「エフィーダ」を含む水稲用除草剤が好調だったほか、海外向けは除草剤「アクシーブ」のオーストラリア向けの出荷が減少した一方、米国向けがジェネリック参入を見据えた販促支援強化により増加した。また、化成品事業では生成ＡＩサーバー向け電子材料分野の需要が好調に推移したことから、ビスマレイミド類の出荷が大きく増加した。なお、純利益は持ち分法適用関連会社の留保利益に対する税効果を計上したことで３９億４３００万円（同１．５％減）と減益となった。



２６年１０月期通期業績予想は、売上高１６２０億円（前期比５．０％減）、営業利益７２億円（同３１．９％減）、純利益６４億円（同４６．１％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS