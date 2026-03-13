REAL AKIBA BOYZ¡¦Î¶¡¢¥À¥ó¥¹¤ËÄ©¤à¹â¹»À¸¤Î3Ç¯´Ö¤òÇ®±é¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿·CM¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥½¥ó¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖREAL AKIBA BOYZ¡×¤ÎÎ¶¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤ËÄ©¤à¹â¹»À¸Ìò¤òÇ®±é¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï3·î13Æü¡¢¿·CM¡ÖÆ°¤¤À¤»¤Ð¡¢·Ê¿§¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¡×ÊÓ¤ò¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢³Ø¹»¶µ°é¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ä¥×¥í¥ê¡¼¥°¤ÎÃÂÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ»½Ñ¤äÉ½¸½ÎÏ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦Î©ÇÉ¤Ê¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD.LEAGUE¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¸ø³«¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¥À¥ó¥¹¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¿Í¡¹¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ºÃÀÞ¤ÈÀ®Ä¹¤Î3Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÆ°¤¤À¤»¤Ð¡¢·Ê¿§¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¡×ÊÓ
¡¡13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·CM¡ÖÆ°¤¤À¤»¤Ð¡¢·Ê¿§¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¡×ÊÓ¤Ï¡¢¡ÈÍÙ¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°ì¿Í¤Î¹â¹»À¸¤ÎºÃÀÞ¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¤³¤¦¤Ø¤¤¤Ï¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Î¤è¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥À¥ó¥¹Éô¤ËÆþÉô¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¤·Ð¸³¤æ¤¨¤Ë¼þ°Ï¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢²ù¤·¤µ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËèÆüµï»Ä¤êÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Âð¤Ç¤âÈ¿ÉüÎý½¬¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Êµé¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²ê¤¬½Ð¤º¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÍÙ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÉô°÷¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¤Ê¤¬¤é3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸©Í½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤¤Ï¸«»ö¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÎý½¬Æ°²è¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸½Âå¤Î¹â¹»À¸¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ä¡¢¥À¥ó¥¹·Ð¸³¼Ô¤¬»×¤ï¤º¶¦´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¼ç±é¤ÏRAB¤ÎÎ¶¡¡³Ú¶Ê¤Ïimase¤Î¡ÖShine Out¡×
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¤³¤¦¤Ø¤¤¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖREAL AKIBA BOYZ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÎ¶¡Ê¤ê¤å¤¦¡Ë¤µ¤ó¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Î¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï»öÁ°¤ÎÀßÄê¤Î¤ß¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò»ý¤ÄÎ¶¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È½é¿´¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Î¾Ç¤ê¤ä¼»ÅÊ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤ò¡¢¿ÈÂÎ¤ÈÉ½¾ð¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëimase¤µ¤ó¤Î¡ÖShine Out¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢LDH¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿10¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHE JET BOY BANGERZ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´°÷¤¬D¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÈÇò¸Í²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡È¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°Õ³°À¤È³Ú¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£