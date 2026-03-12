【速報】STARTO社タレントのコンサートめぐり「チケット流通センター」側と”転売ヤー”を提訴…コンサート主催会社「不当に利益を得た」と主張 転売サイト側への提訴は初
旧ジャニーズ事務所のタレントが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」は、「Snow Man」などのコンサートチケットの高額転売を繰り返したとして、いわゆる「転売ヤー」の男性らを提訴したと明らかにしました。
チケット転売をめぐっては、「STARTO ENTERTAINMENT」の所属タレントのコンサートチケットが不正に転売出品されているとして、東京地裁が去年、大手転売サイト「チケット流通センター」側に出品者の情報を開示するよう命じていました。
こうした中、STARTO社所属タレントのコンサート主催会社は、「Snow Man」などのコンサートチケットの高額転売を繰り返したとして、都内のいわゆる「転売ヤー」の男性に対し、およそ2300万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。
さらに、「チケット流通センター」の運営会社に対しても裁判を起こし、チケット転売行為を仲介し不当に利益を得ているとして、仲介手数料として得た14万円あまりを返還するよう求めています。STARTO社によりますと、チケットの高額転売をめぐり、転売サイトの責任を問う裁判が起こされるのは、初めてだということです。