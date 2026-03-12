漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』王者・たくろうの恩人が、何者かに拘束されて人質に！ 人質を救うためには、数々の無理難題なミッションをクリアしなければならない。“屁をこくミッション”と“2キロ太るミッション”に、たくろうはあられもない姿で挑むが……!?

【TVer】「（コンビ）組みたて1年目ぐらいの頃に夜のお店行ったら……」 たくろう赤木裕の女性の好み（？）を相方・きむらバンドが暴露

人質になったのは、たくろう結成のきっかけでもある盟友コンビ・チェリー大作戦（ねんど、宗安聖）。モニター画面に映る謎の仮面の男・ジグロウによって拘束され、服や顔はボロボロで、「僕たちを助けて……！」という叫び声が悲痛だ。

「まず、そこに転がっているルービックキューブを10秒以内に揃えろ。失敗すれば、ねんどを殺す」というジグロウの衝撃発言で、“デスゲーム”は突然開幕！ 状況が理解できない赤木裕は、「10秒じゃ無理やって！」と戸惑い、きむらバンドは「いや、いけいけ！ 何かわからんけど早くやらなきゃ！」と必死だ。

しかし、あまりにも無理難題すぎるためにミッションは失敗！ その直後にたくろうの目の前で、ねんどは電流のようなものを全身に浴び、目を開けたまま動かなくなった……。無情にもさらにジグロウは、たくろうへ宗安聖の命をかけた新たな10個のミッションを指示。ラインナップは上記の通りで、たくろうは制限時間2時間以内に10個中5個クリアしなければならない。

開始約10分で2個クリアしたたくろうは、時間を節約するために「10分で屁をこけ！」「30分で合計2キロ太れ！」というミッションに同時挑戦！ 最初こそ普通にサツマイモを食べていたたくろうだが、屁はなかなか出ず、きむらは赤木に腹部へ圧力をかけようとでんぐり返しのような体勢をさせ、サツマイモを食べさせてあげた。しかし赤木いわく、「この体勢で食べたらしんどい……」だけで、効果もなさそうだった。

たくろうはさらにサツマイモを食べたが、出るのは残念ながらゲップのみ。そんな中できむらが、「ちょっと待って待って。ホンマに出る！」と期待する一幕が！ しかし、「あっウ〇コ出る。危ない！」とのことで、たくろうは結局どちらのミッションもクリアできないままタイムアップを迎えた。

なお、たくろうが人質を解放するために奔走した彼らの関西初冠特番『デスゲームTAKUROW～M-1王者たくろうと8人の人質～』（ABCテレビ）は、3月9日深夜より放送スタート。たくろうは、“吉本興業のオシャレ番長”ティーアップの長谷川宏から私服を譲ってもらおうとなぜか上半身裸になったり、一朝一夕では到底マスターできない、もりやすバンバンビガロの一芸に挑んだり、スーパーマラドーナの田中一彦をあの手この手で激高させようとしたり、なりふり構わぬ姿を見せた。

【TVer】M-1王者たくろう赤木裕、上半身裸で“吉本興業のオシャレ番長”長谷兄から私物を奪って逃走！ きむらバンドも逃げようとしたら……長谷兄がまさかの言動！