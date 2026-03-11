パリ五輪のファウル疑惑に本音

米プロバスケットボール（NBA）のブルズは11日、公式インスタグラムを更新した。河村勇輝がチームメートのフランス代表グエルション・ヤブセレからパリ五輪の“禁断の話題”を振られ、本音を告白した。

同インスタグラムは「2024年パリ五輪でフランスが日本に勝った話を、ヤブがユウキに蒸し返す」との文面で、練習する2人のやりとりを公開。ヤブセレが「カメラが来ているぞ。俺たちがオリンピックで土壇場で勝ったのを覚えてる？ 最後の数秒で！」と言った。パリ五輪の1次リーグ日本―フランス戦の話題を振った。

その試合で、日本は延長の末90-94で敗れた。試合終了残り10秒まで4点リードしていたが、3点シュートとファウルに伴うフリースローで同点に追いつかれた。ファウルと判定されたブロックをしていたのが河村だった。際どい判定で、“誤審”ではないかとも物議を醸した。その疑惑の判定に泣き、大金星を逃した。

河村はヤブセレのいじりに「俺はオリンピックでファウルはしていないよ。マジで！！ 最後の9秒ではファウルしていないんだ！」と反応。そして「4点リードしていたのに、審判がファウル判定をして、そしたらフランスの選手が3ポイントを決めて、オーバータイムで同点になった。それで結局負けたんだ。でも僕は彼にタッチしていなかったんだ！まあ、でも審判をリスペクトしているし、過去のことはもう過去だ。だから今は前を向いているよ」と語った。

このやり取りを見た日本人ファンからは「ヤブちゃんがあの件に言及するなんて」「まさかカメラの前であの事を話すとは」「この話を二人がするなんて。時が経ったということだね」など、驚きのコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）