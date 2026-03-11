タレントゆってぃ（49）が10日、Xを更新。自身の名前を冠した仮想通貨「Yuttycoin」についてツッコミを入れた。

所属のプロダクション人力舎は自社サイトを通じ、仮想通貨について関与を否定。「弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました『Yuttycoin』につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません」とした上で「当該仮想通貨よる被害・損失につきましては、一切の責任を負えませんので、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます」と注意喚起を行った。

ゆってぃは人力舎の当該投稿を引用した上で「なんだこのニュース。きょうれつぅぅぅ！」とツッコミを入れた。

このポストに対し「これをどう面白おかしくトークにできるか腕の見せどころですね！」「発行しましょう！」「ワカチコイン発行するしかないな！笑」などと書き込まれていた。

仮想通貨をめぐっては、高市早苗首相の名前を冠した「SANAE TOKEN」（サナエトークン）が話題に上がり、高市首相本人が関与を否定している。