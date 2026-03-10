キハチ カフェの春ストロベリーフェア♡苺パフェや限定スイーツが登場

春の訪れとともに、キハチ カフェでは甘酸っぱい春いちごを主役にした「春のストロベリーフェア」を2026年3月17日（火）より開催します。季節の苺をたっぷり使用したパフェや定番人気スイーツ、さらに苺づくしのアフタヌーンティーまで、春ならではの華やかなラインアップが登場。見た目も味わいも春気分を満喫できる、いちご好きにはたまらないフェアです♡

春いちごを味わう限定パフェ



春のストロベリーフェアでは、店舗限定で楽しめる特別な苺パフェが登場。モンブランやティラミスをイメージした、見た目にも華やかなスイーツです。

苺のモンブランパフェ



価格：1,870円（税込）

国産苺と黒豆きなこアイスに、ザクザク食感のクランブルやプラリネ、苺のクランチ、パンナコッタを重ね、いちご餡クリームで春色のモンブラン風パフェに仕上げました。

さまざまな食感と味わいが楽しめる贅沢な一品です。

販売期間：3月17日（火）～5月11日（月）

販売店舗：キハチ カフェ アトレ浦和、東急百貨店たまプラーザ店、福岡三越、セントシティ、福屋八丁堀本店

苺のティラミスパフェ



価格：2,750円（税込）

濃厚なティラミスクリームに国産苺をたっぷり合わせ、柑橘の爽やかな香りが広がるレッドキュラソージュレをアクセントに。春らしい華やかな味わいが魅力のパフェです。

販売期間：3月17日（火）～5月11日（月）

販売店舗：キハチ カフェ 日比谷シャンテ

春だけの限定和菓子♡船橋屋「さくらの六穀おはぎ」で季節を感じるお彼岸のひととき

春限定の苺スイーツ



KIHACHIのナポレオンパイ



価格：1,760円（税込）

サクサクのパイ生地に苺、クレーム・シャンティ、ディプロマットクリームを重ねた人気のシグネチャースイーツ。苺の甘酸っぱさとクリームのコク、パイの軽やかな食感が絶妙なバランスです。

販売期間：3月17日（火）～5月11日（月）14:00～数量限定

販売店舗：キハチ カフェ全店

苺と彩り果実のクレープ アプリコットソース



価格：1,540円（税込）

焦がしバターを加えて焼き上げた自家製クレープにクレーム・シャンティを包み、苺を中心にマンゴーやパパイヤなどのフルーツとバニラアイスを添えた彩り豊かな一皿です。

販売期間：3月17日（火）～4月13日（月）

販売店舗：キハチ カフェ全店

苺のショートケーキ バニラアイス添え



価格：1,540円（税込）

甘酸っぱい国産苺を生クリームとふんわりスポンジでサンドした、シンプルで上品なショートケーキ。バニラアイスと一緒に楽しめる春らしいデザートです。

販売期間：4月14日（火）～5月11日（月）

販売店舗：キハチ カフェ全店

苺づくしのアフタヌーンティー

季節のAfternoon Tea Set

価格：2,980円（税込）コーヒーまたは紅茶付き

苺スイーツを贅沢に楽しみたい方には、季節限定のアフタヌーンティーセットもおすすめです。

販売期間：3月17日（火）～5月11日（月）14:00～数量限定（予約不要／1名様より）

販売店舗：キハチ カフェ全店

内容：苺のミニパフェ／苺のプリン・ア・ラ・モード／苺を添えたチーズケーキ／クッキー2種（黒胡麻・バニラ）／苺のクレープ／

・苺のアイス／苺のカプレーゼ

＜KIHACHIのパイスペシャル＞



価格：3,890円（税込）コーヒーまたは紅茶付き

さらに、人気スイーツをより贅沢に楽しめるスペシャルバージョンも登場。

苺のクレープ、苺のカプレーゼの代わりに「KIHACHIのナポレオンパイ」のフルサイズが楽しめる特別セットです。

※キハチ カフェではご予約は承っておりません。直接、店舗にてご注文いただけます。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、販売期間が変更になる場合がございます。

春のカフェ時間を楽しもう



春いちごの魅力を存分に味わえるキハチ カフェの「春のストロベリーフェア」。

華やかな苺パフェや人気のナポレオンパイ、さらに苺づくしのアフタヌーンティーまで、春らしいスイーツが勢ぞろいします。

見た目も可愛く、カフェタイムが特別なひとときになること間違いなし♡この季節だけの苺スイーツを楽しみに、ぜひキハチ カフェを訪れてみてください♪