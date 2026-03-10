アップルは、ノートパソコン「MacBook」シリーズ3モデルを2026年3月11日に発売する。

エントリーモデルの「MacBook Neo」が新登場。

「MacBook Neo」は標準モデルなら10万円を切る価格

「MacBook Neo」は、頑丈なアルミニウムボディに、13型（2408×1506ドット）「Liquid Retinaディスプレイ」、Appleシリコン「A18 Pro」を搭載する。

メモリーは8GB。「Wi-Fi 6E（802.11ax）」準拠の無線LAN、Bluetooth 6をサポートする。

カラーはブラッシュ、インディゴ、シルバー、シトラスの4色。

価格は、内蔵ストレージ容量512GBモデルが11万4800円（以下全て税込）、指紋認証「Touch ID」非搭載の内蔵ストレージ256GBモデルが9万9800円。

また、AI（人工知能）向けに一から設計したという「M5 Pro」「M5 Max」チップ搭載の「MacBook Pro」新モデルを同日発売する。

「Liquid Retina XDRディスプレイ」は14.2型（3024×1964ドット）、16.2型（3456×2234ドット）を用意する。

カラーはスペースブラック、シルバーの2色。

価格は、14.2型モデルが27万9800円〜59万9800円。16.2型モデルが44万9800円〜73万9800円。

さらに、「M5」チップ搭載の「MacBook Air」新モデルを同日発売する。

「Liquid Retinaディスプレイ」は13.6型（2560×1664ドット）、15.3型（2880×1864ドット）を用意。

カラーはスカイブルー、シルバー、スターライト、ミッドナイトの4色。

価格は、13.6型モデルが18万4800円〜24万4800円。15.3型モデルが21万9800円〜27万9800円。