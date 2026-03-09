Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤Ç¥á¥â¥êÉÔÂ¤Î¿¼¹ï²½¤ËÈ¼¤¤²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬È¯À¸¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤â½Ð¸½
Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»Ô¾ì¤Ë¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡×²Á³Ê¾å¾º¤ÎÇÈ¤¬Ë¬¤ì¡¢¿·µ¡¼ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µìµ¡¼ï¤âÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¥á¥â¥ê¤ÎÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Chinese Smartphone Prices Are Set to Rise Soon as Memory Costs Surge, Sources Say
https://www.yicaiglobal.com/news/china-smartphones-face-first-2026-price-wave-as-memory-costs-surge-90
https://eu.36kr.com/en/p/3711113898914177
AI¤ÎÈ¯Ã£¤Ç¼ûÍ×¤¬¶¡µë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢DRAM¡¢NAND¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¢HBM¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê°·¤¦ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄã²Á³Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï600¸µ(Ìó1Ëü4000±ß)¤«¤é1000¸µ(2Ëü3000±ß)°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¡Á¹â²Á³ÊÂÓ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï2000¸µ(Ìó4Ëü6000±ß)¡Á3000¸µ(6Ëü9000±ß)¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤Ï¿·µ¡¼ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ûÂ¸¤Îµ¡¼ï¤Ë¤âµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¥á¥â¥ê²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¤ÈÊ£¿ô²ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº²ñ¼Ò¤ÎCounterpoint Research¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î¥á¥â¥ê²Á³Ê¤Ï¡¢2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤¹¤Ç¤Ë80¡ó¡Á90¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DRAM¡¢NAND¡¢HBM¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬²áµîºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢ÈÆÍÑ¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±DRAM²Á³Ê¤ÎµÞ·ã¤Ê¾å¾º¤Ç¤¹¡£Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿NAND¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤Î²Á³Ê¤âº£»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï80¡ó¡Á90¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢AIÆÃ²½¤ÎHBM3e¤Î°ìÉô¤â¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥â¥êÁ´ÂÎ¤Ç²Á³Ê¾å¾º¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÈÎÇä¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÂçÍÆÎÌ¥á¥â¥êÈÇ¤Î¶¡µë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÍø±×Î¨¤Î¹â¤¤¹½À®¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Xiaomi(¾®ÊÆ)¤ÎÍë·³CEO¤Ï¡ÖAI¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¥á¥â¥ê¥Á¥Ã¥×¤Î¼ûÍ×¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥á¥â¥êÉôÉÊ¤Î¹âÆ¤ÏXiaomi¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»ö¶È¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î´ØÏ¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ë¸²Ãø¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£Íë·³»á¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¥³¥¹¥È¾å¾º¤ÎÁ´³Û¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÅ¾²Ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Meizu(Ì¥Â²)¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¿·À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼Ò¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ì»þÄä»ß¤·¡¢Âè»°¼Ô¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Meizu¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÀïÎ¬Åª½Ì¾®¤òÁªÂò¤¹¤ëÃæ¡¢º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Àµ¾ï¤ÊÀ¤Âå¹¹¿·¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ëµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡À¤ÂåÀ½ÉÊ¤ÎÀµ¾ï¤Ê¾¦¶È²½¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼çÂÎÅª¤Ë°ì»þÄä»ß¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«¼ÒFlyme¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Î´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¹âÍø±×À½ÉÊ¤Ø¤Î½ÅÅÀ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¤Ï¡¢AI·×»»Ç½ÎÏ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¤¤¤ÄÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI´ØÏ¢¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Æß²½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈÆÍÑ¥á¥â¥ê¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ÂÄê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£