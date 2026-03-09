【SALE最終日】Amazonで人気No.1。パナソニックのメンズ用ボディトリマーが25%OFFに
腕や脚はもちろん、VIOにも対応しており、これ1台で「剃る・整える」ができます。Amazonの「メンズボディグルーマー」部門でも人気No.1（※1）の定番商品。肌を出すことが増える春夏シーズンに向けて、チェックしてみてくださいね。
パナソニック ボディトリマー パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー 【Amazon.co.jp 限定】 VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S
13,200円 → 9,900円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「ボディトリマー」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
剃る、整える。除毛から長さ調整まで1台で仕上げられる
直刃＋2種類のアタッチメント装着で、約0.1mm〜12mmの長さ調整に対応。アタッチメントなしの「直刃」なら約0.1mmの短さまで剃り上げ、ツルツルの質感に。さらにダイヤル式アタッチメント（3〜12mm）と肌ガードアタッチメント（2mm）を使い分けることで、合計12段階の長さ調整が可能です。
「ここはスッキリ、ここは自然に」といった、部位ごとのこだわりもこれ1台で思い通りに叶えます。
VIOを含む、全身のデリケートな部位に対応
刃の先端が丸い「ガード刃」を採用しており、カット刃が直接肌に触れにくい構造です。そのため、柔らかい肌でも刃が食い込みにくく、デリケートなVIOゾーン（性器・肛門周辺は要アタッチメント）にも安心して使用できます。
お風呂で使えて丸ごと水洗いOK
IPX7基準をクリアした防水設計で、お風呂場での使用が可能です。さらに、刃を外さずに毛クズを洗い流せる「ウォータースルー洗浄」機能を搭載。本体をまるごと水洗いできるので、面倒な後片付けも非常にスムーズです。
急速1時間充電。パワフルな性能と使い勝手の良さ
ACアダプターによる急速充電に対応しており、わずか約1時間でフル充電が完了します。1回の充電で約50分間の連続使用が可能なため、全身をじっくり丁寧にケアしたいときも電池切れの心配がほとんどありません。
パナソニック ボディトリマー パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー 【Amazon.co.jp 限定】 VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S
13,200円 → 9,900円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
いかがでしたか？肌の露出が増えるこれからのシーズン。自分らしく、自信をもって過ごすために、ケアを検討していた人は本日がセール最終日なのでお見逃しなく。
その他のおすすめ商品
ファンケル (FANCL) ファンケル (FANCL) メン オールインワン スキンコンディショナー ファンケル (FANCL) メン オールインワン スキンコンディショナー II しっとり 60mL (約30日分) メンズ 無添加 (脂性肌/保湿/エイジングケア)
2,750円 → 2,200円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ケアセラ(CareCera) APフェイス&ボディ乳液 ケアセラ(CareCera) APフェイス&ボディ乳液 大容量本体 400ml (セラミドプラス×7種の天然型セラミド配合)
2,420円 → 1,603円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「ボディトリマー」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります