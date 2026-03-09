雨上がりに『落ちているタワシ』を発見した犬→恐る恐る近づいて…あまりにも愛おしい『戦いに挑む光景』が４万再生「強敵で草」「全部可愛い」
雨上がりの犬の散歩中、落ちているタワシを発見！恐る恐る近づいたと思ったら…？戦いを挑む可愛すぎる姿が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で4.7万回再生を突破。「これは危険だぁ～！」「せわしない前足ｗｗ」「かわちぃ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：雨上がりに『落ちているタワシ』を発見した犬→恐る恐る近づいて…あまりにも愛おしい『戦いに挑む光景』】
雨上がりの散歩中に見つけたものとは…？
TikTokアカウント「rinrinrin_3636」に投稿されたのは、散歩中に思わぬ『強敵』と遭遇したときの柴犬「りん」ちゃんのお姿。雨上がりの少し湿った道を散歩中、りんちゃんが見つけたのは落ちているタワシ。
未知なる生物に恐る恐る近づいて前足でチョイ…っと触れてみるりんちゃん。するとコロコロと転がるタワシに驚いて『なにコレ！？』と少々パニック状態に。ちくちくとした初めての感触にもびっくりしたのでしょう。
未知なる生物に果敢にアタック！
りんちゃんの心のうちは、警戒と興味が半分半分といったところでしょうか。スンスンと匂いを嗅いで正体を確かめようとしますが、触れたとたんお鼻がちくっとしてまたもや後ずさり…。
それでも目の前の強敵と距離を取りながら再度お手手アタックを繰り出します。『反撃してくるかも…』とでも思っているのか、チョイチョイと触ってはサッと後ろに引く、また前足で軽く突いては距離を取り…その繰り返しだったそう。
その姿は、まるで未知の生物と戦う小さな勇者のよう！りんちゃんの、真剣で健気な姿は、多くの人の心をほっこり温めてくれたのでした。
この投稿には「タワシとの戦い…(笑)」「ラスボスｗｗ」「かわいすぎるー！！」などのコメントが寄せられています。わんこの純粋無垢な姿は微笑ましいですよね♡
キュートな見返り美人♡
タワシと可愛い攻防戦を繰り広げたりんちゃんの、別の一面もご紹介！お家でくつろぐりんちゃんですが、投稿者さんの視線に気づいたのかふいにクルッと振り向いたのだとか。『なぁに？』とでも言わんばかりのキュートな姿は、見返り美人さながらです。
さらに真ん丸つぶらな瞳とゆっくり振る尻尾…まるで『撫でてもよくてよ？』と言っているかのよう…！もふもふでチャーミングなりんちゃんをスルーするなんて絶対不可能ですね♡
りんちゃんの愛くるしい姿をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「rinrinrin_3636」からチェックしてくださいね♪
写真・動画提供：TikTokアカウント「rinrinrin_3636」さま
執筆：anrai0419
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております