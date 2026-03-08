日テレ・石川みなみアナ「真相報道バンキシャ！」新加入 4月よりリニューアルで桝太一とタッグ
【モデルプレス＝2026/03/08】日本テレビ系で放送されている「真相報道バンキシャ！」（毎週日曜18時00分〜18時55分／全国28局ネット）が、4月よりリニューアル決定。新キャスターとして、石川みなみアナウンサーが加入する。
【写真】29歳日テレ美人アナ、美スタイル際立つ全身ショット
「3日後の真相」をコンセプトに、「大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す」という番組のスタイルはそのままに、石川アナの加入でさらにパワーアップ。石川アナは、3月29日の放送回から新キャスターとして参加する。また、番組のロゴやキャラクターも一新。ロゴはアイコンにしやすく、“温かみ”とともに番組の“熱量”をあわせもったデザインに。犬がモチーフの番組キャラクター「バン犬」には、新たにアシスタント役の“猫”も加わり、視聴者のナビゲートにさらなる彩りを添える。
加入にあたり、石川アナは「20年以上続く歴史ある番組に加われること、大変うれしく、身の引き締まる思いです。私自身も学び続けながら、ニュースを深く、丁寧にお届けします。広島で生まれ育った者として、平和への思いや活動も取材したいと思っています。入社1年目、初めて就いた『ZIP！』でアナウンサーとしてのいろはを教えてくださった桝さんとともに、お伝えしてまいります」とコメントを寄せている。
また、桝キャスターは、石川アナについて「石川さんは、私にとって『ZIP！』での最後の“教え子”でしたが、それから『高校生クイズ』から『箱根駅伝』まで数々の素晴らしい経験を積んで成長して今回『バンキシャ！』に来てくれることが、本当に頼もしいです。後呂さんが築いた信頼と優しさのバトンをしっかり受け取って、石川さんらしく活躍してくれることを確信しています」と期待を寄せている。（modelpress編集部）
2020年入社・29歳
出身地：広島県広島市
特技・趣味：長距離を走ること
信条・モットー：「何も咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」（高橋尚子さんの座右の銘）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳日テレ美人アナ、美スタイル際立つ全身ショット
◆石川みなみアナ「真相報道バンキシャ！」新加入
「3日後の真相」をコンセプトに、「大切なニュースを分かりやすく伝え、考える“きっかけ”を視聴者の皆さまに示す」という番組のスタイルはそのままに、石川アナの加入でさらにパワーアップ。石川アナは、3月29日の放送回から新キャスターとして参加する。また、番組のロゴやキャラクターも一新。ロゴはアイコンにしやすく、“温かみ”とともに番組の“熱量”をあわせもったデザインに。犬がモチーフの番組キャラクター「バン犬」には、新たにアシスタント役の“猫”も加わり、視聴者のナビゲートにさらなる彩りを添える。
また、桝キャスターは、石川アナについて「石川さんは、私にとって『ZIP！』での最後の“教え子”でしたが、それから『高校生クイズ』から『箱根駅伝』まで数々の素晴らしい経験を積んで成長して今回『バンキシャ！』に来てくれることが、本当に頼もしいです。後呂さんが築いた信頼と優しさのバトンをしっかり受け取って、石川さんらしく活躍してくれることを確信しています」と期待を寄せている。（modelpress編集部）
◆石川みなみアナプロフィール
2020年入社・29歳
出身地：広島県広島市
特技・趣味：長距離を走ること
信条・モットー：「何も咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」（高橋尚子さんの座右の銘）
【Not Sponsored 記事】