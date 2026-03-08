スピラ・スピカ、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』EDテーマ「ちゅーんあっぷ☆」配信リリース決定！第2弾PVにて楽曲の一部を解禁
スピラ・スピカの4月12日より放送されるTVアニメ『黒猫と魔女の教室』EDテーマ「ちゅーんあっぷ☆」が4月17日より配信リリースされることが発表され、アニメ第2弾メインPVにて楽曲の一部が解禁された。
■「ちゅーんあっぷ☆」は主人公と謎の黒猫との“秘密の師弟関係”を明るく前向きなメロディと歌詞で表現したハッピーチューン
『黒猫と魔女の教室』は、『マガジンポケット』(講談社)連載中の大人気コミックで、魔法が使えない「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴと、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫が繰り広げる魔法学園ファンタジー。
新曲「ちゅーんあっぷ☆」は、スピカ・ヴァルゴと謎の黒猫との“秘密の師弟関係”をスピラ・スピカらしい明るく前向きなメロディと歌詞で表現したハッピーチューンとなっている。新たに公開された第2弾メインPVでは楽曲の一部も聴くことができる。
またスピラ・スピカの幹葉はNHK Eテレ『The Wakey Show ～ザ・ウェイキー・ショウ』にウェイキーのスーツアクターとして出演中だ。
■リリース情報
2026.04.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ちゅーんあっぷ☆」
■番組情報
CBC/TBS系『黒猫と魔女の教室』
4月12日より毎週日曜日23:30～24:00
原作：金田陽介（講談社「マガジンポケット」連載）
監督：龍輪直征
アニメーション制作：ライデンフィルム
(C)金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会
■ライブ情報
スピラ・スピカ 8th Anniversary×[eggman “45th/45days” Anniversary]
【スピラ・スピカpresents「星見ヶ丘 vol.4」】
03/12（木）東京・Shibuya eggman
出演：スピラ・スピカ / ぼっちぼろまる
■【動画】『黒猫と魔女の教室』第2弾メインPV
TVアニメ『黒猫と魔女の教室』公式サイト
https://witch-classroom.com/
スピラ・スピカ OFFICIAL SITE
https://spiraspica.com