トランプ大統領アイスホッケーW金メダルで「女子チームも一応呼ばないとね」発言がアメリカで大炎上した理由

さまざまな感動を呼んだミラノ・コルティナ五輪。

閉会式前の2月22日、トランプ大統領が金メダルと取った男子アイスホッケー代表への喜びの電話と、そこにいた男子選手たちのリアクションが大きな波紋を呼んだ。トランプ大統領のアイスホッケーへの愛は、中国問題でも言及するほどだ。

「アイスホッケーはアメリカではとても人気がある種目です。男女ともに決勝戦でカナダを下して、金メダルになりました。特に男子は、46年ぶり3度目の金メダルということもあり、勝利後ロッカールームで行われた祝勝会にトランプ大統領も電話で参加しました。しかし、そこでのやり取りがいわゆる“ボーイズクラブ（Boys' club）”と称されるものだったのです。アメリカでの出来事ですが、日本の政治家の発言しかり、日常でもみられる構図であり、問題だと感じたのです」

こう語るのは、約20年アメリカに在住する、『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』などの著書があるハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さん。一体どんなどんな出来事があったのか、ボーイズクラブがもたらす問題を前後編で伝える。

男性が発した問題に女性に回答を求める構図

ミラノ・コルティナ2026オリンピックで、アメリカの男女アイスホッケー代表は、ともに金メダルを獲得しました。しかし、その快挙の直後、思わぬ場面が世界に広まりました。

2月22日、男子チームの金メダルが決まった後、ロッカールームでは祝福のために現れたFBI長官のキャッシュ・パテル氏が、その場でトランプ大統領からの電話を繋ぎました。トランプ大統領は、「男子チームをホワイトハウスに招待する」「物資を送るために軍用機を出してもいい」といった話をしたあと、笑いながらこうつけ加えました。

「女子チームも一応呼ばないとね。もし招待じゃなきゃ、弾劾されるからね」と笑いながら発言したのです。同じ金メダルを獲得したアメリカのチームであるにもかかわらず、女子チームはまるで「ついで」や「義務」のように語りました。そして、この発言に、ロッカールームにいた男子選手たちから笑いが起こったのです。

このときの映像は、瞬く間に拡散され、多くの批判を集めました。それらの多くは、女性に対する基本的な敬意の欠如を「普通」のこととして受け入れてしまう、ボーイズクラブ的な文化への疑問の声でした。

そんな中、女子ホッケーチームのキャプテンであるヒラリー・ナイト選手がインタビューで語った言葉が私の心に強く響きました。

「私たちを揶揄したジョークは品のないものだったと思います。本来ならこのインタビューも金メダルという素晴らしい成果を語る場であったはずなのに、私はこうして、（トランプ大統領や男子ホッケー選手たち）他人の行動について説明を求められている。でも、それは私の責任ではありません」

自分が起こした問題ではないのに、説明を求められる――、この言葉を聞いたとき、私も、そして多くの女性たちが同じような経験をしている。スポーツの世界だけではなく、社会全体に向けられたメッセージでもあると感じたのです。

「ただの冗談」で終わらせる文化

今回の出来事について、批判が集まると「（男子チームは）単なるジョークだった」という声も上がりました。その後、男子選手は謝罪しましたが、謝罪はしたものの「問題が大きく取り上げられすぎている」と報道を批判し、「僕たちは女子選手とも一緒に食事をするし、リスペクトしていることはみんなわかっているはずだ」と、女子選手たちとの親交を引き合いに出して発言をする選手もいました。

しかし、問題は彼らが取った行動であって、「誰かが傷ついたかどうか」という問題だけではないのです。

これはアメリカだけでなく、日本でもよくあることですが、「冗談だった」は解決の答えではありません。なぜなら、「冗談」として示された言葉は、社会の価値観を静かに映し出しています。

同じ競技で同じ金メダルを獲得した2つのチームであっても、男子が「主役」で、女子が「ついで」であるかのように扱われる。そして、その空気が「笑い」として暗黙の了解的に共有されたわけです。誰かひとりが笑ったわけではなく、波が伝わるように「当たり前」として共有される。なぜ、そんなことが起こるかといえば、そこには見えない序列が存在するからです。まさに、ボーイズクラブの構図です。

スポーツとは本来、公平性を誇る世界です。努力と実力によって評価されるべき世界でもあります。だからこそ、同じ結果を出した２つのチームが、同じ敬意を受けるべきなのは当然のことです。

では、なぜその当たり前のことが、笑いの中で軽く扱われてしまうのでしょうか。

女性は「説明係」にされてしまう

ヒラリー・ナイトの言葉が多くの人の心に残り、SNSで共感を集めた理由は、それが私たちの日常でもよくみる出来事だったからではないでしょうか。

男性の言動について、なぜか女性が説明を求められる。

あるいは、謝罪や弁明を求められる。

私たちは、この光景を頻繁に目にしています。たとえば、ヒラリー・クリントンです。夫であるビル・クリントン大統領の不倫問題の際、世間の視線の多くは彼女に向けられました。

「妻としてどう思うのか」

「なぜ離婚しないのか」

不倫をしたのは夫であるにもかかわらず、妻であるヒラリーが説明を求められ、評価され、そして批判の対象になりました。

さらに、その出来事から10年以上が経ち、ヒラリー・クリントンが大統領候補として出馬したときでさえ、この問題は彼女の評価に影響を与え続けました。「女性として信頼できないのではないか」という疑念を向けられ、政治家としてのキャリアにまで影響を及ぼしたのです。

不倫をしたのは夫で、その事実に彼女も傷ついたはずです。ですが、その代償を長く背負わされたのは、妻であるヒラリーだったのです。

日本でも繰り返されてきた構図

こうした構図は、日本でも決して珍しいものではありません。

2024年、自民党の麻生太郎副総裁が当時、外務大臣だった上川陽子氏について「そんなに美しい方とは言わない」などと発言した際、多くの議論が起きました。麻生氏への批判とともに、その後の報道の一部では、上川氏の「（自分は）気にしていない」と述べた反応が論評の対象となりました。

本来問われるべきは問題発言をした側にはずなのに、なぜか女性の態度や反応が評価されてしまいます。そして、怒れば「女は感情的」と言われ、怒らなければ「女は毅然としていない」と言われてしまう……。このように女性は、男性の言動に対して「正しい反応」をなぜか求められる立場に置かれてしまいがちです。

2021年、東京オリンピック組織委員会会長だった森喜朗氏が「女性が多い会議は時間がかかる」と発言したときも、同じ構図がみられました。問題となったのは森氏の発言そのものだったにもかかわらず、多くの女性政治家や女性アスリートにマイクが向けられ、「どう思うか」「どう受けとめるか」と質問を浴びせました。

発言をした本人ではなく、なぜか女性たちに説明を求める社会構造があるのです。

芸能人や政治家の不祥事でも女性側、妻側の説明を求められることがあります。浮気や不祥事を起こした夫について、代わりに妻が謝罪したり、コメントを求められることは珍しくありません。また、有名人同士の不倫報道があったとき、SNSなどで誹謗中傷が高まるのは圧倒的に女性側です。性暴力報道があっても、なぜか被害者である女性側に説明責任を執拗に求めるケースが日本では目立つ気がします。

そして、こういった構図は、企業の世界でもみられます。

企業の不祥事による謝罪会見では、問題の中心にいるのは多くの場合男性幹部です。それにもかかわらず、会見の矢面に立つのは広報担当者の女性であることも少なくありません。本来説明すべき立場にいる人とは別の誰かが、「場を整える役割」を引き受ける。そして、その役割を担うのが女性である……改めて考えてみると本当に多くて驚きます。

もっといえば、こうした光景は、私たちの日常にも常態化しています。

職場で誰かが不適切な発言をしたとき、女性の同僚がフォロー役になる。

家族の場で男性の発言が問題になったとき、妻や母親が説明役になる。

子どもたちについての学校への説明やフォローも、父親よりも母親が担わされてしまうことが多い。

学校でも、地域でも、SNSでも、女性が場の空気を整える役割を引き受けることは少なくありません。

私たちは、この光景をあまりにも見慣れてしまい、モヤッとしながらも「そういうもの」「仕方ない」と思わされている部分が数多くあります。しかし、本来その説明をするべきなのは、その発言や行動をした本人のはずです。ヒラリー・ナイト選手の発言がそのことを改めて気づかせてくれたのです。

◇後編では、「女性たちが無意識に、担わされているもの」とはどういうことなのか、不倫の報道などを事例に解説していく。

