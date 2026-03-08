1次ラウンド・プールC韓国戦

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、連勝とした。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）は2戦連発と活躍。本塁打直後の言葉に反響が広がっている。

大谷は、3回1死から豪快に右中間スタンドに叩き込んだ。NPB＋によると、飛距離124.4メートル、打球速度178.3メートル、高さ46メートル、角度41度という衝撃ムーンショット。6日台湾戦の満塁弾に続き、2戦連発となった。

ベンチに戻ってきた大谷は仲間とハイタッチをかわしながら、「はいどうて〜ん（同点）！」と何度も口にし、ナインと喜び合った。Netflix中継にも映ったシーン。ハイテンションな大谷には、視聴者も驚きを隠せない。

Xには「はいどうてーん連呼最高w あの実力と安心感、神すぎるわ」「今日の試合で1番好きなシーン 大谷『はいどうてーん！』」「『はいどうてーん！』が好きすぎて何度も見てしまう笑」「野球してる時マジでクソガキすぎる大谷 ホームランの時の『はいどうてーん！』もそうだけど」「早くも今年の流行語大賞」「子供すぎておもろい」「声めっちゃ聞こえるww」「楽しそうでいいね」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）