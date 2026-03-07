フィギュアスケート世界ジュニア選手権

エストニア・タリンで行われているフィギュアスケートの世界ジュニア選手権で驚異の大技が飛び出した。ペア・フリーで郭蕊・張益文組（中国）が、クワッドツイストに成功。ファンの間に衝撃が広がった。

ペアショートプログラム（SP）を3位発進した中国ペアは、フリー冒頭にクワッドツイストに成功。高く舞い、高速で回転した14歳の郭蕊を19歳・張益文がきっちりキャッチした。

その後のジャンプで転倒などのミスがあって総合6位にとどまったが、国際スケート連盟公式Xが「世界ジュニアでクワッドツイスト。ジュニアのペアは本気だ」として実際の動画を公開すると、ファンの間に衝撃が広がった。

「とんでもないな」

「マジで????」

「これには驚嘆すべき」

「見るたびに驚きで口が開いちゃう」

「ちょっと待ってください」

「ビックリした」

郭蕊・張益文組は昨年のジュニアグランプリ（GP）シリーズ・バンコク大会を制した他、ジュニアGPファイナルでも優勝している。



