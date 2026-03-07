「マジで????」フィギュア中国ペアの“4回転ツイスト”にX仰天 14歳＆19歳が成功「待ってください」
フィギュアスケート世界ジュニア選手権
エストニア・タリンで行われているフィギュアスケートの世界ジュニア選手権で驚異の大技が飛び出した。ペア・フリーで郭蕊・張益文組（中国）が、クワッドツイストに成功。ファンの間に衝撃が広がった。
ペアショートプログラム（SP）を3位発進した中国ペアは、フリー冒頭にクワッドツイストに成功。高く舞い、高速で回転した14歳の郭蕊を19歳・張益文がきっちりキャッチした。
その後のジャンプで転倒などのミスがあって総合6位にとどまったが、国際スケート連盟公式Xが「世界ジュニアでクワッドツイスト。ジュニアのペアは本気だ」として実際の動画を公開すると、ファンの間に衝撃が広がった。
「とんでもないな」
「マジで????」
「これには驚嘆すべき」
「見るたびに驚きで口が開いちゃう」
「ちょっと待ってください」
「ビックリした」
郭蕊・張益文組は昨年のジュニアグランプリ（GP）シリーズ・バンコク大会を制した他、ジュニアGPファイナルでも優勝している。
