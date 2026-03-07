3月6日、WBC連覇に向けて好発進を見せた侍ジャパン。対戦相手の台湾代表は、2024年の野球国際大会「プレミア12」の決勝で日本代表を破って優勝した“因縁の相手”だった。プレミア12での優勝は台湾に大きな感動と自信を与え、今回のWBCに当たっては多くのファンが押し寄せた。

彼・彼女らはどんなことを考えて、今回のWBCに臨み、そして試合結果をどう受け止めているのか。

日本統治時代に生まれ「日本の新聞を小学時代から読んでいた」という林良清さんと、台湾代表の全試合でチケットを確保しているといい、大敗した試合後には球場外で「翔平が好き でも今日は敵!!」とボードを掲げていた女性・林欣儀さんに話を聞いた。



97歳で来日、孫娘の林子均と日台戦を観戦した林良清さん（林子均さん提供）

97歳の台湾男性が恐れていた選手は、やっぱり……

97歳でWBCに合わせて来日、孫娘に連れられて観戦した林良清さんは、台湾が今回のWBCに熱狂する大きなきっかけとなった2024年の国際大会「プレミア12」についてこう振り返る。

「プレミア12で台湾が優勝した？ いや、あのときに戦ったのは本物の日本のチームじゃなかったでしょう。大谷翔平さんも出ていなかったですし」

台湾では侍ジャパンの初戦に先発した山本由伸を「大魔王」と呼んで試合前から恐れていたが、やはり大谷翔平の名も轟いてるようだ。その大谷が選出された今回の侍ジャパンについて、林さんはこうも語っていた。

「日本は強いですよ、特に大谷さん。今日は大負けしなけりゃいいんじゃないですかね。初戦のオーストラリア戦の結果は、もうがっかりでしたから……」

「大谷翔平はずっと応援しています、でも……」

試合後、なぜか侍ジャパンのユニフォームを着て「翔平が好き でも今日は敵!!」とボードを掲げていた林欣儀さんの周りには、写真を一緒に撮る人や取材する人だかりができていた。

台湾代表の全試合でチケットを持っているという林さんは「今日はレフト側の内野席で観戦しました」と話す。もちろん応援時に着用していたのは、台湾代表の応援グッズだ。試合後に侍ジャパンのユニフォームを着ていたのは、球場外で記念撮影するために着替えたからだという。

「敵」とまで語る大谷翔平については、こう話してくれた。

「大谷翔平はずっと応援しています。私にとって、野球の面白さを教えてくれる大きな存在。でも今日だけは、台湾を応援させてほしくて……。だからこのボードを昨日、日本に来てから作ったんです」

