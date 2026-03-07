クロミデザインのルースパウダー登場！選べる2タイプ限定発売

明色化粧品の人気ベースメイクシリーズ「モイストラボ」から、サンリオの人気キャラクター・クロミとのコラボルースパウダーが登場します。対照的なクロミの表情が可愛い限定デザインで、しっとり仕上がる透明タイプとテカリ防止タイプの2種類をラインナップ。スギ薬局限定・数量限定の特別アイテムとして、毎日のメイク時間が楽しくなりそうな注目コスメです♡

クロミ限定デザインが登場

© ‘26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664298

2026年2月24日（火）より、全国のスギ薬局（ジャパン一部店舗を含む）にて「モイストラボ ルースパウダー クロミ コラボデザイン」を数量限定発売します。

対照的なクロミの表情が印象的な限定パッケージは、ポーチに入れて持ち歩きたくなる可愛さ。なりたい肌に合わせて選べる2タイプ展開です。

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

透明タイプ＆テカリ防止タイプ

モイストラボ ルースパウダー クロミ コラボデザイン〈透明タイプ〉

© ‘26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664298

価格：1,320円

ナチュラルにテカリや崩れを防止し、毛穴レスな透明肌へ導くルースパウダー。オイル配合でしっとりなめらかな仕上がりを叶えます。

・凹凸をカバーし、透明感アップ

・オイルと保湿成分配合

・肌を守るバリア効果のリペアプロテクトCR※1配合

・SPF30・PA＋＋で紫外線をしっかりカット

・洗顔料で落とせる※2お肌に優しいパウダー

モイストラボ ルースパウダー〈テカリ防止タイプ〉クロミ コラボデザイン

© ‘26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664298

価格：1,320円

皮脂やテカリを抑えながら、サラサラなのに乾燥しにくい仕上がりの透明ルースパウダー。前髪などベタつきが気になる部分にも使える便利なアイテムです。

・皮脂コントロール効果で毛穴レスな透明感のある肌へ

・パウダーなのにパサつかず乾燥しにくい

・前髪などベタつきが気になる部分にも使用可能

・SPF36・PA＋＋で紫外線による外的ダメージをしっかりカット

・肌を守るリペアプロテクトCR※1配合

・洗顔料で落とせる※2お肌に優しいパウダー

※1保湿 ※2単品使用時のみ

限定コスメは早めのチェックを

クロミのキュートなデザインと実用性を兼ね備えたルースパウダーは、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれるアイテム。肌質や仕上がりの好みに合わせて選べるのもうれしいポイントです♪

数量限定販売なので、気になる方はスギ薬局で早めにチェックしてみてください♡