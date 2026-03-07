未来古代楽団、5/7開催Zeppライブのチケット一般発売開始！公式グッズ全11種の先行事前販売も
代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)などで国内外から高い評価を受ける音楽ユニット「未来古代楽団」が2026年5月7日(木)にZepp DiverCityで開催するワンマン公演「祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ(おおいなるかみのおぶりびお)』」のチケット一般発売が本日2026年3月7日(土)よりスタートした。
さらに、公式オンラインショップでは、公式グッズ全11種の先行事前販売も本日3/7より受付を開始。受付期間は、2026年3月7日(土)11:00〜2026年3月31日(水)23:59、受取方法は会場受取(5/7 Zepp DiverCity)、または配送(別途送料)となる。
○95日間のショート動画ストーリーが配信中
現在、ライブに向けて、各SNS(YouTube Short/X/TikTok/Instagram/Facebook/Bluesky/Threads)にて、ライブ開催日までの期間、毎日ショート動画が投稿されるカウントダウン企画が配信中。投稿開始から1カ月を経て徐々に明らかになる真実と深まる謎に、より一層惹き込まれる展開となっている。
投稿されるのは、謎に満ちた「短文」。
兵士、博士、少女……それぞれの視点で語られる「発見された言葉」。
これらはライブ本編の物語「巨いなる神のオブリビオ」と深くリンクしており、95日間かけて語られる断片が、当日のステージで一つの真実へと繋がる。
彼らに一体なにが起きたのか。
ライブ本編に向けて高まる物語を目撃せよ。
○未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」開催概要
【日時】2026年5月7日(木) 18:00開場 / 19:00開演
【会場】Zepp DiverCity(TOKYO)
【出演アーティスト】
＜MEMBER＞
砂守岳央(主宰)
松岡美弥子(ピアノ)
吉田和人(ギター)
吉田篤貴(ヴァイオリン)
豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)
米光椋(コントラバス)
田中教順(パーカッション)
＜GUEST＞
安次嶺希和子
新居昭乃 ※初出演
戌亥とこ ※初出演
霜月はるか
松田悟志(朗読) ※初出演
and more…
【チケット料金】全席指定8,500円(税込・ドリンク別)
※入場時600円(税込)が必要となる。
【販売スケジュール】
・一般チケット発売中
受付期間：3月7日(土)11:00〜5月5日(火・祝)18:00
※チケットの申し込みは特設サイトにて。
ライブに関する各詳細は公式サイトにて。
さらに、公式オンラインショップでは、公式グッズ全11種の先行事前販売も本日3/7より受付を開始。受付期間は、2026年3月7日(土)11:00〜2026年3月31日(水)23:59、受取方法は会場受取(5/7 Zepp DiverCity)、または配送(別途送料)となる。
○95日間のショート動画ストーリーが配信中
現在、ライブに向けて、各SNS(YouTube Short/X/TikTok/Instagram/Facebook/Bluesky/Threads)にて、ライブ開催日までの期間、毎日ショート動画が投稿されるカウントダウン企画が配信中。投稿開始から1カ月を経て徐々に明らかになる真実と深まる謎に、より一層惹き込まれる展開となっている。
投稿されるのは、謎に満ちた「短文」。
兵士、博士、少女……それぞれの視点で語られる「発見された言葉」。
これらはライブ本編の物語「巨いなる神のオブリビオ」と深くリンクしており、95日間かけて語られる断片が、当日のステージで一つの真実へと繋がる。
彼らに一体なにが起きたのか。
ライブ本編に向けて高まる物語を目撃せよ。
○未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」開催概要
【日時】2026年5月7日(木) 18:00開場 / 19:00開演
【会場】Zepp DiverCity(TOKYO)
【出演アーティスト】
＜MEMBER＞
砂守岳央(主宰)
松岡美弥子(ピアノ)
吉田和人(ギター)
吉田篤貴(ヴァイオリン)
豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)
米光椋(コントラバス)
田中教順(パーカッション)
＜GUEST＞
安次嶺希和子
新居昭乃 ※初出演
戌亥とこ ※初出演
霜月はるか
松田悟志(朗読) ※初出演
and more…
【チケット料金】全席指定8,500円(税込・ドリンク別)
※入場時600円(税込)が必要となる。
【販売スケジュール】
・一般チケット発売中
受付期間：3月7日(土)11:00〜5月5日(火・祝)18:00
※チケットの申し込みは特設サイトにて。
ライブに関する各詳細は公式サイトにて。