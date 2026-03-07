日本のファンに「心から感謝！優しすぎる！」米記者が“噂に聞いていたカード付チップス”を開封 出てきたのは【WBC】

初戦で13ー0と快勝を飾った侍ジャパン。次は韓国戦だ(C)Getty Images

心温まる交流だ。

ついに開幕した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。海外からも多くのメディア関係者が取材に訪れている。その一人であるMLB公式サイトのマイケル・クレア記者は3月6日、日本のファンからお菓子セットを受け取ったとX上で報告し、「心からありがとう！優しすぎる！」と感謝を綴った。

【動画】めちゃくちゃ笑顔で楽しそう！ワクワク感いっぱいの米記者が“噂に聞いていたカード付チップス”を開封する動画を見る

その中で強い興味を示していたのは、カード付きの「ポテトチップス プロ野球スピリッツA うすしお味」（カルビー）だ。「噂には聞いていた。中身が楽しみだ」と笑みを浮かべると、掲載された開封動画には、ソフトバンクの山川穂高を引き当てた様子が収められている。

最初は、「翻訳が必要かもしれない」と確信を持てなかったようだが、「すごくクール。本当にクールだ。Google翻訳で確かめるのがすごく楽しみ。この光り具合もすごくクールだ」と興奮気味にコメント。投稿の文面では、「以前取材させてもらったホタカ・ヤマカワ、認識できずに申し訳ない」と付け加えていた。