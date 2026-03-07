日本のファンに「心から感謝！優しすぎる！」米記者が“噂に聞いていたカード付チップス”を開封 出てきたのは【WBC】
初戦で13ー0と快勝を飾った侍ジャパン。次は韓国戦だ(C)Getty Images
心温まる交流だ。
ついに開幕した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。海外からも多くのメディア関係者が取材に訪れている。その一人であるMLB公式サイトのマイケル・クレア記者は3月6日、日本のファンからお菓子セットを受け取ったとX上で報告し、「心からありがとう！優しすぎる！」と感謝を綴った。
【動画】めちゃくちゃ笑顔で楽しそう！ワクワク感いっぱいの米記者が“噂に聞いていたカード付チップス”を開封する動画を見る
その中で強い興味を示していたのは、カード付きの「ポテトチップス プロ野球スピリッツA うすしお味」（カルビー）だ。「噂には聞いていた。中身が楽しみだ」と笑みを浮かべると、掲載された開封動画には、ソフトバンクの山川穂高を引き当てた様子が収められている。
最初は、「翻訳が必要かもしれない」と確信を持てなかったようだが、「すごくクール。本当にクールだ。Google翻訳で確かめるのがすごく楽しみ。この光り具合もすごくクールだ」と興奮気味にコメント。投稿の文面では、「以前取材させてもらったホタカ・ヤマカワ、認識できずに申し訳ない」と付け加えていた。
さらに、「何が入っているのか、まだ見ていなかった」とお菓子の袋にも目を向けると、「あぁ、チップスだ！」と声を弾ませたクレア記者。「最高だ。本当に美味い。流石カルビーはわかっている。驚くことじゃない」と数枚を口に運びながら頷いており、大満足だったようだ。
各地で熱戦が繰り広げられているWBC。侍ジャパンの躍進とともに、フィールド外での温かな交流からも目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。