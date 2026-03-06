©紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会

2026年4月に放送開始となるTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』の主題歌が発表された。

本アニメは、小学館「ゲッサン」にて連載され、「次にくるマンガ大賞2022」U-NEXT賞、「書店員が選ぶこのマンガがすごい! 2023」紀伊國屋書店1位、銀座蔦屋書店1位など、バイヤー達からの支持を受けた漫画『クジマ歌えば家ほろろ』が原作。『クジマ歌えば家ほろろ』は、中学一年生の鴻田新とロシアから渡ってきた謎の生物クジマとの出会いが家族に少しずつ新しい風を吹き込んでいく様を描いた異色のホームコメディーアニメだ。

そんなアニメのオープニングテーマは、Galileo Galileiの「木漏れ日坂」。原作者・紺野アキラからの熱烈なラブコールによりTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』のオープニングテーマとして結実した、このアニメのために書き下ろされた一曲だという。アニメ本編の世界観を、バンドの魅力でもある透明感にあふれたメロディーとフロントマンの尾崎雄貴によって紡ぎだされる叙情的な歌詞が、美しくかつエモーショナルに描き出しているとのこと。

そして、エンディングテーマは『クジマ歌えば家ほろろ』の劇伴も手がけるシンガー&打楽器奏者の角銅真実が担当することが決定した。今回、初めてTVアニメの劇伴やエンディングテーマを手がけることになったという彼女が放つエンディングテーマは「ほろろ逍遥」。作詞・作曲・編曲・歌のすべてを角銅真実が手がけており、物語に登場する謎の生き物・クジマと主人公の少年・新の2人の友情をイメージして作られたほのぼのとした楽曲ながら、童謡を思わせるシンプルなメロディに、ラテンアメリカ音楽や現代音楽のエッセンスが徐々に注入されていく、エッジの効いた1曲になっているという。なお、「逍遥」（読み：しょうよう）はそぞろ歩くこと、散歩を意味する。

なお、4月10日0時よりオープニングテーマ・エンディングテーマの先行配信がスタートする。また各アーティスト、原作者・紺野アキラからコメントが届いている。

◆ ◆ ◆

◾️Galileo Galilei

こんにちは。

Galileo Galileiの尾崎雄貴です。

この度、アニメ『クジマ歌えば家ほろろ』のオープニングテーマを担当することになりました。

楽曲を制作するにあたって原作を読み、10代の頃の気持ちが呼び起こされるような感覚がありました。子供の頃、いつも空を飛んでいる鳥を眺めながらいろんなことを考えていた当時の感覚。自分の小ささや、世界から少し切り離されたような内

面と風景が重なり合うような、そういった空気感が、この作品から感じた「芸術」でした。言語化するというよりも、クジマの存在や作品の空気を自分なりのメランコリーとして受け取り、キャラクターたちを思い浮かべながら制作したので、きっとアニメに寄り添う楽曲になっているんじゃないかと思います。

原作者の紺野先生が以前から僕らの音楽を聴いてくださっていたと知り、とても嬉しかったです。

先生の作品と僕らの音楽がどこかで繋がっているように感じられる、特別なコラボレーションになっていると思います。

化できるもので楽曲を作ることはあまりなく、クジマの存在や、この作品の空気感というものを、自分のメランコリックとして感じることができたことで曲ができていき、キャラクターのことを思いながら書いた楽曲になっています。僕の家にクジマが来たらどうなるんだろう？と、そんなことを考えながら作っていったので、アニメに合うものができたんじゃないかと思っております。

「クジマ歌えば家ほろろ」の原作者である紺野先生ですが、Galileo Galileiをずっと聴いてくださっていたようで、Galileo Galileiの楽曲を聴きながら作品を描いていたというお話も伺いました。今回もそこからお話をいただいたので、僕らとしても、ものすごく嬉しかったですね。漫画を読んだ時にどこかで繋がっているという感覚があったので、先生にとても感謝しています。ライブにもお越しいただいて、お互いに芸術家として同じ空気を持っているなぁと思いました。紺野先生が描いたクジマや作品と、僕らGalileo Galileiがリンクしているのが、とてもわかるコラボレーションになっているのではと思います。

先生がライブにお越しいただいた際にいただいたイラストは、とても大事な宝物です！

僕らのキャラクターのすずめちゃんが森林に浮かんでいるイラストなのですが、アートの部分で紺野先生と繋がっているんだと思っているので、僕らの楽曲でそれにお返しできたらと強く願っております。

◆ ◆ ◆

◾️角銅真実

こんにちは、角銅真実です。

このたびアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』のエンディングテーマを担当することになりました。

物語を通して、音楽を通して、入り口と出口ではきっと違う景色が広がっていることを祈っています。

そういう装置になってほしいと思いながらこの曲を作りました。

◆ ◆ ◆

◾️原作者・紺野アキラ

○オープニングテーマ「木漏れ日坂」

クジマを描いている時アニメの話など来ていない時から主題歌はGalileo Galileiさんがいいなあとよく空想していました。「木漏れ日坂」は、ひんやりしているけれど暖かったり、地面に座った時の空の高い感じが音楽から感じられて、クジマの世界観を更に広げてもらえるような曲で本当に感謝しています！

○エンディングテーマ「ほろろ逍遥」

新とクジマが2人で歩いているところを遠くから見ているような感覚になります。角銅さんの声が本当に素敵で心地よく、楽器の音が鳥の声だったり木の揺れる音に聞こえたりして、アニメに優しい余韻を残してくれる曲だと思います！散歩をしながら聞きたいです。

◆ ◆ ◆

◾️TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』 ©紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会 ▼放送・配信情報

2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xにて放送開始！

TOKYO MX：4月9日より、毎週木曜⽇23:30〜

MBS：4⽉11⽇より、毎週土曜⽇27:08〜

BS-TBS：4⽉14⽇より、毎週火曜⽇23:30〜

AT-X：4⽉9⽇より、毎週木曜⽇22:30〜（リピート放送：毎週月曜10時30分〜 / 毎週水曜16時30分〜） 放送直後より、U-NEXT / アニメ放題にて最速配信！

U-NEXT / アニメ放題：4月9日より、毎週木曜⽇24:00〜

各配信サービス：4月13日より、毎週月曜日12:00〜順次配信開始

※予告なく変更となる場合があります ▼あらすじ

ある日突然、家にやってきたのは、 鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。 しゃべる。歌う。鳴く。 ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。 その存在は、ただそこにいるだけで、 家族の時間を、そっと塗り替えていった。 小さな“謎”が紡いだ、 儚くもあたたかな家族の物語。 ▼原作

紺野アキラ「クジマ歌えば家ほろろ」（小学館「ゲッサン」連載） 1巻〜５巻好評発売中！

※完結 ▼STAFF

監督：野亦則行

シリーズディレクター：木村真一郎

シリーズ構成：山田靖智

キャラクターデザイン：三橋桜子

サブキャラクターデザイン: 橋森有加

美術監督：別役裕之

CG監督：梅田拓也

⾊彩設計：杉山大貴

撮影監督: 荒川百花

編集: 及川雪江

音楽：角銅真実

⾳楽制作：フライングドッグ

⾳響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正、斎藤みち代

録音調整：中嶋浩輝

⾳響制作：アルエットスタジオ

アニメーション制作：スタジオ雲雀

製作：クジマ製作委員会 ▼CAST

クジマ : 神月柚莉愛

鴻田新 : 村瀬 歩

鴻田英 : 阿座上洋平

鴻田みよし : 白石涼子

鴻田正臣 : 野島裕史

三ツ木真琴 : 稗田寧々 ▼MUSIC（2026年4月10日 配信リリース）

・オープニングテーマ「木漏れ日坂」 Galileo Galilei

配信：https://lnk.to/GG_Komorebizaka

・エンディングテーマ「ほろろ逍遥」 角銅真実

配信：https://lnk.to/KakudoManami_Hororo_Shoyo WEB：https://kujima-anime.com

X：https://x.com/kujima_anime（推奨ハッシュタグ：#クジマ歌えば家ほろろ）