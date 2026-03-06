今さら聞けない、韓国の高齢者貧困率がOECDワースト1位の深刻な実態。日本も他人事ではない「4つの理由」とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ韓国の高齢者は"貧困の深刻化"に陥ったのか？【4つの理由を解説】」と題した動画を公開。東大で博士課程に在籍するパクくん氏が、経済成長の裏で深刻化する韓国の高齢者貧困問題について、4つの理由から解説した。
動画の冒頭でパクくん氏は、韓国の一人当たりGDPが日本を超えたというニュースの裏側にある厳しい現実を提示する。それは、韓国の高齢者の貧困率がOECD加盟国の中でワースト1位であり、約40%に達するという事実だ。これは日本の約19%と比較しても倍以上の深刻さであり、その背景には4つの構造的な理由があると同氏は指摘する。
第一の理由は「生活物価の高騰」である。パクくん氏は、コンビニで売られているコーラを例に挙げ、10年前には150円程度だったものが現在210円にまで値上がりしていると説明。わずか10年で40%も物価が上昇したことで、日々の買い物がまるで小さな戦争みたいになっていると述べ、高齢者の苦しい生活を代弁した。
第二に「住居費の圧迫」を挙げる。特にソウルでは家賃が高騰しており、月5万円の賃貸を借りるにも100万円から500万円もの保証金が必要になるという。このため、保証金を払えない人々は「チョッパン」と呼ばれる畳一枚ほどの劣悪な環境の部屋に住むことを余儀なくされている。
第三の理由は「社会福祉制度の弱さ」だ。韓国のGDPに対する社会福祉支出の割合はOECDの中でも最低レベルであり、支給される基礎年金も月3万円程度に過ぎない。結果として、貧困層を救うセーフティネットとして十分に機能していないのが現状である。
最後に「仕事を失う現実」について言及。韓国では60歳を過ぎると単純労働ですら雇ってもらえないケースが多く、高齢者が「社会から切り離されたかのような孤独感を味わう」ことになると語った。
パクくん氏は、韓国の急成長の裏にはこうした社会の歪みが存在するとし、「貧困の連鎖を断ち切り、次の世代に安心を残すためには、経済の拡大以上に人を守る仕組みを整えることにも目を向ける必要がある」と締めくくった。
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。