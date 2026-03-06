H ZETTRIOが、11枚目となるオリジナルアルバム『QUESTUNE』を6月17日にリリース。また、収録曲「Mangalitza」のMVが3月7日20時にプレミア公開される。

本作は、“QUEST MAP（音の探検図）”をコンセプトに掲げた作品で、音楽そのものを“地図”に見立てながら、トリオが次なるグルーヴを探し続ける現在進行形の姿を描き出している。

収録曲は、スタジオ即興素材をローファイな質感のまま再構築し、未完性を美学へ昇華した未発表曲「Mukashi Mukashi」や、推進力あふれるタイトル曲「Questune」、ラテンやアフロビートの要素を取り入れた「熱帯回廊」などの全13曲。代表曲を再構築した「Mood in the Dancing feat. Yucco Miller」では、ユッコ・ミラーのサックスを迎え、緻密なポリリズムとダイナミックな音像による新解釈を提示する。

さらに、5月5日に東京 LINE CUBE SHIBUYAで開催される『H ZETTRIO LIVE 2026 こどもの日SP ～10th Anniversary～』では、本作の先行販売も予定されている。

