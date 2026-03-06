3月5日夜、SEVENTEEN（セブンティーン）のメンバーたちが、韓国を出国。MINGYU（ミンギュ）のジャージや、VERNON（バーノン）のニューヘア（？）が話題を集めた。

【動画＆動画】ミンギュがナチュラルサラストヘアで登場！セブチ空港ショット／先日までもみあげありだったバーノン（2本）／スーツ姿のスングァン／ワールドツアービハインド第2弾

■SEVENTEEN、ニコニコ笑顔で出国！仲の良さも話題に

現在ワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]』を開催中のSEVENTEEN。3月7日・8日開催のシンガポール公演に向かうため、出国した。空港には、兵役中のメンバーと、翌朝シンガポールへ向かったJUN（ジュン）を除く8名がそろって姿を見せた。

中でもファンの視線が集中したのは、adidas Originalsと英国の人気ロックバンド・Oasis（オアシス）のコラボジャージをさらりと着こなしたミンギュ。黒のジャージをその抜群のスタイルで着こなし、セットしていないサラサラのストレートヘアに、すっぴんと思われるナチュラルな姿にもかかわらず、輝くオーラを放っていた。

また、レイヤードしたTシャツ＆デニムにリュックを合わせた、大学生スタイルで登場したバーノンは、キャップの下からはサイドを剃り上げた髪が見えており、「髪型どうなってる？」とファンの関心を集めた。

さらに、キャップに黒のロングコート姿のTHE8（ディエイト）と、黒のビーニーにグリーンのもこもこアウターを合わせたDK（ドギョム）。DINO（ディノ）は上下デニムのセットアップ、SEUNGKWAN（スングァン）は開襟シャツにグレーのダブルスーツ姿、S.COUPS（エスクプス）はヘッドフォンに白パーカー、JOSHUA（ジョシュア）はブラックレザージャケットにデニムと、シックな佇まいを見せた。

それぞれ個性豊かな装いに身を包んだメンバーたちは、仲良く会話を交わしながら、カメラにもにこやかに応えていた。

SNSでは「oasis×adidasジャージ着てる！」「すっぴんかわいい」「ナチュラル質感やばい」「夜出発だったんだね！」「スングァンだけスーツなの可愛い」「仲良しセブチ癒される」など、さまざまな感想が寄せられている。

■写真：先日の香港公演ではもみあげのあるヘアスタイルだったバーノン

■写真：空港で着ていたスーツ姿のスングァン

■動画：SEVENTEENメンバーの素顔が垣間見える『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] BEHIND #2』